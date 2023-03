Imunizante estará disponível no Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais (Cemas) neste fim de semana, e nas Usafas, a partir de segunda-feira (3). Praia Grande oferece vacina bivalente da Covid-19 para trabalhadores acima de 50 anos

Praia Grande, no litoral de São Paulo, começa a aplicar a vacina bivalente contra a Covid-19 para trabalhadores da saúde acima de 50 anos a partir de sábado (1). O imunizante estará disponível no Centro de Especialidades Médicas e Ambulatórias (Cemas) neste final de semana, das 9h às 15h, na Rua Thomé de Souza, 1313, no bairro Aviação.

A partir de segunda-feira (3), a vacina estará disponível nas 30 Unidades de Saúde da Família (Usafas) do município, das 9h às 16h.

Segundo a Prefeitura de Praia Grande, para receber o imunizante, é necessário ter concluído pelo menos o esquema composto por duas doses, conforme orientações do Ministério da Saúde. Além disso, a última dose da vacina deve ter sido tomada há, pelo menos, quatro meses.

Documentação

Os trabalhadores de saúde acima de 50 anos deverão apresentar comprovante de vacinação de doses anteriores, documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência. Além disso, é preciso apresentar documento da categoria ou comprovante que vincula o trabalhador com a instituição de saúde.

Além dos trabalhadores da saúde acima de 50 anos, a vacina bivalente está disponível no município para gestantes, puérperas, idosos com mais de 60 anos e imunossuprimidos acima de 12 anos.

