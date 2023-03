Praias de São Vicente, SP, serão interditadas para estudos de erosão a partir desta segunda-feira

Pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) darão continuidade aos estudos de erosão costeira e levantamento geoquímico na cidade. Praia do Itararé, em São Vicente

Alex Ferraz/A Tribuna Jornal

As praias de São Vicente, no litoral de São Paulo, serão temporariamente interditadas, a partir desta segunda-feira (13). Os pesquisadores do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM) darão continuidade aos estudos de erosão costeira e levantamento geoquímico na cidade.

De acordo com a Prefeitura de São Vicente, por conta dos trabalhos dos pesquisadores, ficará proibição a circulação de banhistas, pessoas que praticam esportes e saltos de parapente.

As pesquisas vão até quinta-feira (16) e são realizadas via drone, que sobrevoa a faixa de areia e coleta materiais. Confira abaixo os pontos interditados, dias e horários:

Praia Rua Japão

Data: segunda-feira (13/03)

Hora: 14h às 16h

Praia Parque Prainha/Praia Paranapuã

Data: terça-feira (14/03)

Hora: 7h às 12h

Praias do Gonzaguinha/Biquinha/Praia dos Milionários

Data: quinta-feira (16/03)

Hora: Período da manhã

Praia do Itararé

Data: quinta-feira (16/03)

Hora: 7h às 12h

VÍDEOS: g1 em 1 minuto Santos

Vittorio Ferla