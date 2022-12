praline-di-cioccolato,-dal-cuore-di-nocciola-caramellata.-super-golose-con-il-trucco-dei-tre-cioccolati

Le praline di cioccolato, non sono altro che dei gradevoli cioccolatini che avvolgono una nocciola caramellata, mentre la superficie è cosparsa di granella di nocciole. Non sono difficili da preparare, ma il procedimento un po’ lunghetto, sarà ricompensato ampiamente appena le avrete gustate. Potete servire le praline come fine pasto, oppure prepararle come idea regalo. Qualsiasi sia il fine i complimenti saranno assicurati, difficile far credere che è tutta farina del vostro sacco.

Ingredienti:

80 gr cioccolato al latte

80 gr cioccolato fondente

80 gr cioccolato bianco

35 gr panna

20 nocciole

30 gr acqua

70 gr zucchero

Per ricoprire:

Granella di nocciole

65 gr di panna

110 gr cioccolato

Procedimento:

Per preparare questi fantastici cioccolatini, iniziate a scaldare la panna in un pentolino,

unite i tre cioccolati, e con l’aiuto di una spatola, mescolate fino ad ottenere una crema omogenea.

Versate la crema in una ciotolina, e copritela con una pellicola a contatto, fate raffreddare a temperatura ambiente.

Nel frattempo che la crema si raffredda, mettete lo zucchero e l’acqua in una padellina, fatelo sciogliere a fiamma media.

Appena sarà sciolto unite le nocciole, mescolate spegnete la fiamma e continuate a mescolare fino ad ottenere un composto sabbioso.

A questo punto accendete nuovamente la fiamma e fate caramellare lo zucchero attorno alle nocciole. Mettetele a raffreddare, separate singolarmente, su un foglio di carta forno.

Adesso che tutti gli ingredienti sono freddi, prendete un poco di crema ormai solida, ed avvolgete una nocciola, dategli una forma sferica,

passatela nella granella di nocciola, posizionatele sulla carta forno. Ripetete la stessa operazione, per le nocciole rimanenti, e mettetele a riposare in frigo per un’ora.

Trascorso questo tempo dedicatevi a preparare la salsa di cioccolato per la copertura finale. Scaldate la panna in un pentolino, unite il cioccolato, e mescolate bene, fino ad ottenere una crema molto liscia.

Trasferite la crema in una ciotolina, e con l’aiuto di stuzzicadenti, immergete ogni pallina nella crema di copertura, posizionate sulla carta forno, e successivamente ancora in frigo per trenta minuti.

Trascorso questi ulteriori trenta minuti, estraete lo stuzzicadenti e ponetele nei singoli pirottini di carta, pronti da servire e gustare.

Vittorio Ferla