pranzo-al-volo:-4-idee-veloci-e-sfiziose-da-preparare

Preparare un ottimo pranzetto non è sempre un gioco da ragazzi. La cucina richiede tempo e pazienza. Purtroppo la vita frenetica di tutti i giorni impedisce di dedicarsi alla preparazione di piatti che richiedono una certa difficoltà.

Chi per motivi di lavoro o studio è costretto a pranzare fuori casa spesso si accontenta di mangiare al volo una pizzetta o un panino al bar. Se cedere alla tentazione di un pranzo fuori ogni tanto non rappresenta un problema, può diventarlo se diventa una vera e propria abitudine.

Per questa ragione il nostro suggerimento è preparare a casa un pranzo al volo che sia ricco di ingredienti salutari. Ad esempio, un riso alla cantonese facile e veloce da preparare potrebbe essere la soluzione perfetta. In questo articolo verranno proposte ricette simili che aiuteranno a seguire un’alimentazione sana ed equilibrata anche se si ha poco tempo da dedicare alla cucina.

Di seguito alcune idee sfiziose e veloci da preparare o da cui prendere ispirazione.

Insalata di quinoa e broccoli

La prima idea è un must del “pranzo veloce”, l’insalata. Nel caso specifico segnaliamo un’insalata di quinoa e broccoli che, quindi, combina sapientemente semi e verdura per un pasto completo e sano.

Oltre agli ingredienti già citati per preparare questa prima ricetta si avrà bisogno di: salsa thaina (ovvero salsa di sesamo), patate dolci fritte, cetrioli, ravanelli e pomodori. Siamo certi che la bontà di questa ricetta sorprenderà anche i più diffidenti.

Cous cous freddo a base di pollo

Sicuramente si è già sentito parlare di cous cous. Tuttavia se non si sa esattamente di cosa si tratta ecco una definizione: alimento realizzato mediante la cottura a vapore di granelli e piccoli agglomerati di semola di grano o frumento duro. Il cous cous freddo a base di pollo è un piatto unico ideale per un pranzo veloce da preparare a casa e consumare fuori; ottimo anche come antipasto durante un pranzo estivo a casa tra amici. Questa versione di ricetta è light ma la si può personalizzare nel modo che si preferisce aggiungendo o sostituendo ingredienti.

Per preparare questo cous cous freddo servono: 4 tazzine di cous cous precotto, 1 pollo arrosto, pepe, 20 ml di succo di limone, 4 foglie di basilico fresco, 40 ml di succo di arancia, 1 arancia, olio e sale. Questa ricetta è ottima se si hanno degli avanzi di pollo arrosto della sera prima da reimpiegare in cucina. Tra le varianti più apprezzate vi sono il cous cous a base di tonno e il cous cous a base di sole verdure (ricetta ideale per i vegetariani).

Pasta fredda con tonno e olive

Si vuole preparare un pranzo sfizioso e veloce senza rinunciare alla pasta? Una soluzione esiste ed è la pasta fredda. Facile, sbrigativo e personalizzabile, questo primo piatto è la soluzione perfetta per mangiare qualcosa di gustoso. Tra le possibili ricette molto apprezzata è la pasta fredda con tonno e olive. Il trucco è non far cuocere troppo la pasta affinché si conservi al meglio, la pasta deve essere scolata al dente.

Se il tonno e le olive non sono gradite si può scegliere tra i seguenti condimenti: pesto, gamberetti e zucchine, salmone e formaggio o pomodorini freschi e mozzarella (un grande classico). Gli ingredienti che occorrono per 4 persone sono i seguenti: 350 g di pasta (formato a scelta), 2 scatolette di tonno al naturale, 1 barattolo di olive nere denocciolate, 400 g di pomodorini, basilico, olio, sale e pepe.

Frittata agli asparagi

La frittata è un altro grande must quando si parla di pranzi veloci. La frittata agli asparagi è una ricetta facile e veloce da preparare. Gli asparagi possono essere sostituiti dagli ingredienti che più si preferiscono come ad esempio spinaci o zucchine. Inoltre, chi non mangia fritto può cuocere la frittata in forno.

Se si vuole preparare una frittata sfiziosa per quattro persone serviranno: 800 g di asparagi medi, 6 uova, 150 g di scamorza affumicata, 1 porro, erba cipollina, 3 cucchiai di formaggio grattugiato, 40 g di burro, olio, pepe e sale.

