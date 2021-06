pranzo-in-spiaggia:-quali-sono-i-panini-ideali-da-gustare-sotto-l’ombrellone

Con l’arrivo dell’estate, non mancano le lunghe giornate in spiaggia, anche a pranzo. Cerchiamo di capire, quindi quali sono i panini ideali, per un perfetto pranzo in spiaggia

pranzo in spiaggia: i panini ideali da realizzare

Le temperature si alzano, e la voglia di mare si fa sempre più sentire. Dopo il lungo inverno che ci ha visti costretti a rinchiuderci in casa per il freddo, ora non vediamo l’ora di tuffarci in mare e goderci il relax in spiaggia.

Ovviamente, affinché in relax sia totale, ebbene andare in spiaggia al mattino e tornare in tardo pomeriggio, in modo tale da godersi a pieno la giornata, e quindi anche pranzare sotto l’ombrellone.

Se poi la giornata, è all’insegna anche del low-cost ancora meglio, infatti ci sono dei panini ideali per il pranzo in spiaggia, leggeri ma allo stesso tempo fresco, senza appesantire.

Pranzo in spiaggia: i panini ideali da preparare sotto l’ombrellone

Panini semplici ma con quel tocco gourmet, in grado di sfiziarvi anche sotto l’ombrellone. L’ideale è puntare sulla freschezza, riducendo la dose di sale.

Panino con petto di tacchino arrosto

In questo caso, il pane da scegliere, è quello pugliese da farcire con insalata, melanzane grigliate e due fettine di petto di tacchino arrosto. ripetere ppoi la piramide degli ingredienti, e chiuderlo con un altra fetta di pane.

Il tacchino è davvero preferibile, perché è sano, leggero e gustoso.

Panino con frittata

Un grande classico invece, rimane la frittata, la quale però deve saper essere accompagnata come si deve. Insieme all’uovo, durante la cottura, va aggiunto il parmigiano, il basilico tritato e un po’ di sale.

Ad accompagnarla nel panino, sarà una fettina di scamorza affumicata e delle zucchine a crudo poco condite.

Panino con alici marinate

Se invece preferite il pesce, puntate sulle alici. Bisognerà scegliere un pane siciliano, e poi iniziare preparando una bella insalata condita con olio, sale e fette di pomodoro.

Infine aggiungere nel panino le alici marinate e qualche foglia di basilico.

Pane con ricotta e pomodori

Uno dei panini all’insegna della freschezza e gusto, quello con ricotta e pomodori. Primo step è quello di condire la ricotta con foglie di basilico tritate e amalgamarla bene.

Spalmiamola sul pane, e successivamente aggiungiamo i pomodori secchi, lasciati sgocciolare precedentemente, e anche le olive taggiasche, Chiudi e gusta.