Prates convoca Petrobras a ‘trilhar novos caminhos’ rumo à transição energética

Em sua primeira manifestação à frente da estatal, ex-senador gravou depoimento em vídeo, que foi enviado a todos os funcionários. Novo presidente da Petrobras faz, em vídeo, sua primeira manifestação aos funcionários

Logo após ser nomeado presidente interino da Petrobras, o agora ex-senador Jean Paul Prates convocou os funcionários da companhia a “trilhar novos caminhos” rumo à transição energética.

A primeira manifestação de Prates no comando da petroleira foi feita por meio de um vídeo, gravado por ele e compartilhado com todos os funcionários nessa quinta-feira (26).

Ele inicia a gravação enfatizando o “orgulho” que nutre pela empresa e destacando o contexto global de transformações em que a atuação da Petrobras precisa estar alinhada.

“Estamos num momento de grande transformação no Brasil, e não só no país. A transformação é a tônica do mundo, seja ela energética, digital, social, ambiental, dentre tantas outas mudanças. E aqui na Petrobras também vislumbramos uma fase de mudanças e novas perspectivas”, disse Prates.

O novo presidente da Petrobras enfatizou que “miticar a mudança do clima é uma mudança global, necessária e urgente”, e convocou a companhia a ser agente ativo desta desta meta.

“O porte e a tragetória da petrobras fazem com que ela ocupe, naturalmente, um papel de grande impulsionadora da transição energética no Brasil. É nesse lugar que vejo a Petrobras e é pra isso que trabalharemos para que a Petrobras siga a sua jornada na indústria de óleo e gás, mas também trilhe novos caminhos perseguindo a descarbonização, acelerando a diversificação rentável e a transição energética justa”, disse.

