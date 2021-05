Prato – In due settimana abbiamo messo insieme oltre 6 tonnellate di alimenti donate dai pratesi. Claudio Belgiorno promotore dell’iniziativa, che è nata sui social lo scorso anno durante il lockdown. “Grazie all’Associazione Accademia di San Giusto che per il secondo anno è tra i promotori dell’evento che mette a disposizione l’Ex Teatro come punto di raccolta degli alimenti.

Pasta Tricolore diventerà una data fissa per Prato

Il passaparola in città quest’anno è stato più semplice essendo in zona gialla. Le persone hanno il visto il grande lavoro dello scorso anno e adesso per i prossimi anni diventerà una data fissa nel calendario della Città di Prato. Ci eravamo dati come obiettivo 5 tonnellate, ma grazie all’aiuto di tanti l’abbiamo superato inoltre abbiamo ricevuto in donazioni anche migliaia di mascherine che saranno distribuite insieme agli alimenti.

Doveroso ringraziare imprenditori come Andrea Topparelli di Prato Scavi e Manuele Lo Conte di Lo Conte Costruzione che hanno donato due tonnellate ciascuno.

Per non dimenticare realtà come l’Accademia Prato Boxe di Francesco di Fiore, la Palestra Universo, il Maliseti Calcio e ACU Grignano, il Rugby Iolo e la Polisportiva Aurora.

Importante anche la donazione arrivata dalla Chiesa Evangelica di Boteli in rappresentanza della comunità cinese di Prato.

Presenti anche Il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d’Italia che si è associato ai ringraziamenti: “Questa è la dimostrazione di quanto sia grande il cuore dei pratesi, è la dimostrazione di come la solidarietà non ha un colore politico”. L’Assessore Luca Vannucci del Comune di Prato ha dichiarato: “La mia presenza è per dire grazie a questa iniziativa, ringrazio tutti i volontari, Belgiorno e i pratesi che hanno donato. Ringrazio tra l’altro le tante società sportive che in un momento così difficile hanno trovato la forza per contribuire alla raccolta.”

