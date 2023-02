Prazo de inscrição para processo seletivo de professor substituto do IFTO termina nesta terça-feira (21)

São cinco oportunidades para profissionais da área do meio ambiente em Paraíso do Tocantins. Salário pode chegar a R$ 5.831,21 a depender do grau de titulação. IFTO de Paraíso do Tocantins tem vagas para professores temporários

Divulgação/IFTO

Termina nesta terça-feira (21) o prazo de inscrição para o processo seletivo do Instituto Federal do Tocantins (IFTO) para professor substituto do campus de Paraíso do Tocantins. São cinco oportunidades para profissionais que lecionam na área do meio ambiente e o salário pode chegar a R$ 5.831,21 a depender do grau de titulação.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A contratação será de um ano, podendo ser prorrogada por mais um ano. O processo seletivo será realizado em etapas: prova de títulos e prova de desempenho didático.

O candidato deve efetuar a inscrição mediante o envio de documentação exigida para o e-mail seletivoprofessor.paraiso@ifto.edu.br. A lista de documentos está disponível no edital.

Podem concorrer pessoas com as seguintes formações:

Engenharia Sanitária e Ambiental

Engenharia Agrícola e Ambiental

Tecnologia em Gestão Ambiental

Tecnologia em Saneamento Ambiental

A inscrição é gratuita. O resultado definitivo de sair em 14 de março.

Muitas vagas abertas

Os concurseiros terão muitas oportunidades no Tocantins neste início de ano. Quatro concursos estão com inscrições abertas atualmente, ofertando mais de 5 mil vagas. Também há previsão de um novo concurso para Polícia Civil.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

pappa2200