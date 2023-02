Prazo para aposentados solicitarem isenção do IPTU em Limeira começa nesta segunda

Benefício é válido para os que possuem apenas um imóvel e que recebem até dois salários mínimos. Prazo para pedidos de isenção do IPTU em Limeira inicia nesta segunda-feira

Começa nesta segunda-feira (27) o prazo para pedir isenção de 75% do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em Limeira (SP). Podem solicitar o benefício aposentados e pensionistas que recebem até dois salários mínimos e possuem apenas um imóvel.

Os que se enquadram nos requisitos devem fazer agendamento na Secretaria da Fazenda, até 10 de março, das 9h às 16h. Os telefones são: 3404-9660 ou 3404-9840.

Requisitos para solicitar a isenção

Ser aposentado e/ou pensionista por morte;

Receber até dois salários mínimos brutos de aposentadoria e/ou pensão por morte (R$ 2.604,00 em 2023);

Possuir apenas um imóvel em nome próprio ou de cônjuge (propriedade, usufruto ou domínio útil);

Se for inquilino, deve constar cláusula de responsabilidade pelo pagamento do imposto em contrato vigente de aluguel;

Não possuir parte ou direito a herança em outro imóvel.

O atendimento presencial para quem fez o agendamento será de 1º a 31 de março, no setor de rendas imobiliárias, no Edifício Prada.

Edifício Prada, sede da Prefeitura de Limeira

Wagner Morente/Prefeitura de Limeira

Segundo a prefeitura, quem já tem o benefício concedido em anos anteriores, não precisa fazer uma nova solicitação, porque a isenção já consta na guia do IPTU.

Documentos obrigatórios

Extrato de Pagamento de Benefício, emitir no site http://www.meu.inss.gov.br ou em agência do INSS; ou holerite (cópia e original), caso seja funcionário público inativo;

Guia do IPTU de 2023 (não pagar até o dia do pedido);

Cópias e originais de RG e CPF (inclusive de cônjuge, se for casado);

Cópias e originais de escritura, ou contrato de compra com firma reconhecida, ou matrícula do imóvel;

Cópias e originais de contrato de aluguel vigente (caso seja inquilino) com cláusula específica, na qual responsabiliza o aposentado/pensionista pelo pagamento do IPTU;

Cópias e originais de certidão de casamento ou termo de união estável;

Cópias e originais de atestado de óbito de cônjuge falecido, se for viúvo(a).

