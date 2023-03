Prazo para inscrição em curso gratuito da Fundhas termina nesta quarta

Programa, chamado de Primeira Chance, acontece em São José dos Campos e dispõe de 40 vagas. Programa ajuda jovens a conquistarem o primeiro emprego

Divulgação/Adenir Brito/PMSJC

As inscrições para o programa Primeira Chance, da Fundhas, em São José dos Campos, terminam nesta quarta-feira (14). O serviço oferece 40 vagas em cursos gratuitos voltados a jovens que buscam o primeiro emprego.

As inscrições foram abertas nesta segunda-feira (13) e podem ser feitas até esta quarta pela internet, na página do programa Qualifica São José (clique aqui).

Os cursos são presenciais e auxiliam jovens na conquista do primeiro emprego ou no desejo de empreender e criar seu próprio negócio. Os 40 selecionados terão uma imersão de conteúdo voltado à tecnologia, inovação e empreendedorismo, além de dicas para entrevistas de emprego.

Os jovens que concluírem as aulas com 100% de frequência receberão uma contrapartida financeira de R$ 400. O programa será realizado em oito módulos, com diferentes temas, de 28 de março a 27 de abril.

As aulas serão presenciais às terças e quintas-feiras, das 8h às 12h e ocorrerão no auditório da sede da Fundhas, no Parque Industrial, na região sul de São José. Já os módulos 7 e 8 acontecerão no Parque Tecnológico, no distrito de Eugênio de Melo.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina.

pappa2200