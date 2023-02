Prazo para inscrição em processo seletivo para agentes de saúde termina no domingo (26) em Mesquita (MG)

Vão ser preenchidas 18 vagas para os cargos de agente comunitário e agente de combate a endemias. De acordo com o edital, o salário previsto é de R $2.424. Terminam no próximo domingo (26), as inscrições para o processo seletivo da prefeitura de Mesquita (MG), no Vale do Aço, para o preenchimento de 18 vagas para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate a endemias. O salário previsto é de R$ 2.424.

De acordo com o edital, a carga horária semanal é de 40 horas. Para se candidatar, os interessados precisam ter o ensino médio completo e pagar uma taxa de R$ 60.

A prova de múltipla escolha terá caráter classificatório e vai contar com conteúdos de língua portuguesa, informática e conhecimento específico. O exame será aplicado no dia 19 de março, às 8h, em local que ainda será divulgado. O gabarito oficial será publicado no dia 3 de abril.

As inscrições são feitas exclusivamente pela internet, basta clicar no botão “inscrição online” do site responsável pelo processo.

Vittorio Rienzo