Prazo para pagamento do IPTU em cota única com desconto termina nesta quarta-feira em Marília

Descontos variam de com o tipo de imóvel. Para quem decidiu parcelar, é possível fazer em 11 vezes, com o vencimento da primeira parcela também nesta quarta-feira (15). Prefeitura de Marília (SP) lançou o IPTU digital com descontos para os contribuintes

Termina nesta quarta-feira (15) o prazo para o pagamento da cota única com desconto e da primeira parcela do IPTU 2023 em Marília (SP).

O contribuinte poderá pagar o imposto à vista até esta quarta, com 3% de desconto para pagamento em cota para imóveis sem recadastramento; 5% de desconto para pagamento em cota única para imóveis recadastrados; e 7% para pagamento em cota única para quem fez o recadastramento e optou pelo IPTU digital.

Além disso, para quem decidiu parcelar, é possível fazer em 11 vezes, com o vencimento da primeira parcela também nesta quarta-feira.

No dia 16 de janeiro, a Prefeitura de Marília enviou aos correios um total de 106.487 cartas do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2023 e também já liberou a impressão do IPTU digital para 11.628 contribuintes que fizeram essa opção.

Quem ainda não recebeu o envio do carnê deve procurar o Ganha Tempo municipal, localizado na Avenida das Indústrias, 294, na região central da cidade, no horário das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, para pedir a reimpressão dessas cartas. Para atendimento presencial no Ganha Tempo Municipal agende pelo link

Já aqueles 11.628 que optaram pelo IPTU digital podem fazer a impressão através do link. Será necessário digitar apenas o CPF do titular do imóvel e o número de inscrição do imóvel. Pagamentos parcelados não terão redução.

Prazos IPTU

Nesta quarta-feira (15)

3% de desconto para quem não fez o recadastramento e nem optou pelo IPTU Digital;

5% de desconto para quem fez o recadastramento, mas não optou pelo IPTU Digital;

7% de desconto para quem optou pelo IPTU Digital.

