prazo-para-pagar-o-iptu-2023-com-com-desconto-em-porto-alegre-termina-na-quarta-feira

De acordo com prefeitura, até esta segunda-feira (6), 185.636 guias do imposto foram quitadas. Número representa 23,28% do total, e valor arrecadado já é de R$ 224 milhões. IPTU de Porto Alegre pode ser pago até quarta (8) com desconto

Filipe Karam/PMPA/Divulgação

O prazo para o pagamento antecipado e com desconto do IPTU 2023 termina nesta quarta-feira (8) em Porto Alegre. De acordo com a prefeitura, até esta segunda-feira (6), 185.636 guias do imposto foram quitadas. O número representa 23,28% do total, e o valor arrecadado já é de R$ 224 milhões. As guias podem ser emitidas de forma online ou em um dos 20 locais de atendimento.

“O desconto neste ano está muito atrativo e a gente acredita que, por este motivo, muitos contribuintes estão pagando de forma antecipada”, explica o secretário-adjunto da Secretaria Municipal da Fazenda, Jonas Machado.

As guias começaram a ser emitidas no dia 2 de janeiro. A redução é de 5% para todos os contribuintes, podendo chegar a 11%. Pessoa jurídica ainda pode acumular mais 4% de desconto, já pessoa física, tem 3% de redução por não possuir dívidas. Se colocar o CPF na Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, acumula mais descontos:

De uma a seis notas fiscais: 1%

De sete a 18 notas fiscais: 2%

Acima de 18 notas fiscais: 3%

O pagamento sem desconto começa na quinta-feira (9), e poderá ser parcelamento em 10 vezes sem juros, com emissão das guias a partir de 16 de fevereiro. Também é possível cadastrar o e-mail para receber as guias de forma automática. A primeira parcela vencerá em 8 de março.

