Inicialmente, são avaliadas quatro áreas de atuação: serviços públicos, dados abertos, serviços de saúde e transparência pública. A pesquisa deve ser respondida pelo site do Participa Mogi. O prazo para participar de pesquisas sobre serviços públicos em Mogi das Cruzes termina nesta segunda-feira (30). Os moradores da cidade tiveram mais dez dias para participar graças a prorrogação do prazo que terminava em 20 de janeiro.

A prorrogação foi determinada pela Secretaria Municipal e Transparência e Dados Abertos e o Programa Participa Mogi. As áreas de atuação que serão avaliadas são Serviços Públicos, Dados Abertos, Serviços de Saúde e Transparência Pública.

Para participar, basta acessar a página do Participa Mogi e escolher o assunto a ser avaliado. Em poucos minutos, o cidadão pode opinar sobre cada serviço em análise e apontar índices de satisfação que servirão para futuras ações e investimentos.

Segundo a Prefeitura, os resultados das avaliações irão colaborar para a Política Municipal de Dados Abertos, que visa contribuir para o aumento da transparência do governo e criar melhores possibilidades de controle social das ações governamentais. Quando os dados são abertos, o cidadão pode acessar as informações que procuram de uma maneira direta na web, otimizando a organização do tempo e reduzindo custos relacionados a responder pedidos.

