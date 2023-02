Pré-carnaval, peças e feira livre: veja agenda cultural do fim de semana na região de Ribeirão Preto, SP

Programação ainda tem stand-up e exposição. Confira atrações selecionadas pelo g1 para curtir entre sexta-feira (10) e domingo (12). Em Cartaz: veja programção para fim de semana em Ribeirão Preto, SP

Shows, pré-carnaval, espetáculos e feira livre são algumas das atrações para curtir o final de semana em Ribeirão Preto.

A programação cultural começa nesta sexta-feira (10) e vai até domingo (12).

Entre as atividades, há opções pagas, que variam entre R$ 30 a R$ 100, mas também gratuitas. Confira abaixo a lista de atrações selecionadas pelo g1.

Bloco Califórnia

O Bloco Califórnia é um dos eventos mais esperados para os foliões da região. Neste ano, a festa tem a participação de Gretchen, Jammil e Uma Noites, e Anna Toledo, além dos DJs Arana, Japão, Fifonha, Duda Freitas, Turin, Baile do Big, Gaab, Bellini, Cassão, InBrazza, Leozinn e Rafa Santana. Também estarão presentes as baterias universitárias Batesão e Dorotéia da USP e Taquicardia da Unaerp.

Dia: sábado;

Horário: a partir das 15h até a madrugada de domingo;

Local: Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto;

Ingressos: variam entre R$ 50 a R$ 100; à venda no site do bloco.

Foliões tomam conta do Estádio Palma Travassos durante o Bloco Califórnia em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

O Andarilho da Utopia

Inspirado na trajetória e na obra do patrono da educação brasileira, Paulo Freire, o espetáculo, que foi indicado ao prêmio Shell de 2019 na categoria inovação, propõe um diálogo com o pensamento do educador por meio de uma dramaturgia inédita. Na trama, Freire aparece como um menino, um astronauta, um professor e um brasileiro com sonhos e esperança.

Dia: domingo;

Horário: às 16h;

Local: espaço de convivência do Sesc – Rua Tibiriçá, 50, Centro, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuito.

Confira a programação cultural para este final de semana na região de Ribeirão Preto, SP

Dalton Valério

Bailinho de Carnaval

A programação do Bailinho de Carnaval é promovido pela Leonardo Rodrigues Produções, escola de teatro musical para crianças e adolescentes, e conta com personagens clássicos infantis, além de marchinhas de carnaval e adaptações de músicas clássicas da infância.

Dia: domingo;

Horário: a partir das 15h;

Local: Parque Raya – Rua Severiano Amaro dos Santos, s/n, Jardim Botânico, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuito;

Classificação: livre.

Carna Gay

Para este ano, as atrações para o 12º Carna Gay em Ribeirão Preto são o DJs Cutlac, Karol Sanpereira, Alex Oliver, Louis Salgado, Shonda, Joy, Mac de Marcio, Ramona Anitta, Ariel Mooney, Romano e MC Coimbra. São esperadas 15 mil pessoas no evento.

Dia: domingo;

Horário: a partir das 14h;

Local: Praça João Marchesi, na esquina da Avenida Antônio Diederichsen com a rua Thomaz Nogueira Gaia, Jardim São Luiz, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuito.

Carnagay em Ribeirão Preto (SP) em 2019

Reprodução/EPTV

Batatais Folia

Batatais recebe, no sábado e domingo, programação de pré-carnaval. No sábado, a atração principal é a banda Bloco Só Mais Um.

Dia: sábado;

Horário: às 14h;

Local: Parquinho Infantil Ana Nery, conhecido como Parquinho da Avenida Nove de Julho. A movimentação carnavalesca vai seguir sentido o Lago Artificial, em Batatais;

Ingressos: gratuito.

No domingo, a apresentação é da Escola de Samba Unidos do Morro.

Dia: domingo (12);

Local: Escola Municipal Padre Benito de Uriarte Erbainstrain, no bairro Altino Arantes, em Batatais;

Ingressos: gratuito.

Escola Unidos do Morro é bicampeã do carnaval de Batatais, SP

Reprodução/EPTV

Feira da Fábrica

A Feira da Fábrica vai reunir aproximadamente 40 expositores de marcas autorais de economia criativa da região. Atrações culturais e de lazer também estarão presentes na programação da feira em Ribeirão Preto.

O ambiente do evento terá food truck, Espaço Criança, Espaço Cultural, setlist de músicas de Carnaval com o DJ Robson Selectah, intervenção de grafite com Bruna Liz, além da oficina de ombreiras e capas com Rebeca Ortolan. Para esta oficina, é necessário fazer a inscrição no valor de R$ 20 por criança.

Dia: sábado (11);

Horário: das 14h às 20h;

Local: Instituto SEB – Rua Mariana Junqueira, 33, Centro, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuita.

Feira da Fábrica também faz parte da programação deste final de semana

Divulgação/Instituto SEB

Stand Up Comedy: Bruninho Mano – Já Fui Solteiro

O espetáculo inédito “Já Fui Solteiro”, do comediante Bruninho Mano, considerado um dos melhores humoristas da atualidade, promete fazer os convidados chorarem de rir.

Data: sexta-feira;

Horário: às 20h30;

Local: Teatro Municipal – Via São Bento, s/n, Campos Elísios, Ribeirão Preto;

Ingressos: variam entre R$ 30 e R$ 60; à venda nos sites da Sympla e da Bilheteria Express;

Classificação: 16 anos.

Laços Eternos

O espetáculo “Laços Eternos” conta a trajetória de acertos e desacertos de cada personagem dentro de um triângulo amoroso. Por meio de alegrias e sofrimentos, a obra estimula a valorização do amor aos amigos e familiares.

Dia: sábado;

Horário: às 18h;

Local: Teatro Municipal – Via São Bento, s/n, Campos Elísios, Ribeirão Preto;

Ingressos: variam de R$ 40 a R$ 80; à venda no site Mega Bilheteria;

Classificação: 10 anos.

Nanny Soul

Com a essência da Soul Music dos anos 70, o show de Nanny Soul leva ao palco músicas de grandes cantores como Marvin Gaye, Stevie Wonder, Tim Maia, Michael Jackson, Ray Charles, James Brown, Tina Turner, Sandra de Sá, além de nomes contemporâneos da neo soul como Amy Winehouse, Bruno Mars, Dua Lipa e Erykah Badu.

Dia: sexta-feira;

Horário: às 20h;

Local: espaço de convivência do Sesc – Rua Tibiriçá, 50, Centro, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuito.

Soul Music também faz parte da programação deste final de semana em Ribeirão Preto, SP

Lili Malavolta

Ambulantes

O espetáculo conta a história de Figura e Ououou na desafiadora rotina no universo em que apenas o mais esperto sobrevive. Para isso, é preciso sonhar, ser criativo, se portar como um sujeito matreiro, como um cowboy, um monge e encantar cobras e dragões.

Dia: sábado;

Horário: às 16h;

Local: espaço de convivência do Sesc – Rua Tibiriçá, 50, Centro, Ribeirão Preto;

Ingressos: gratuito.

Uma Dama e um Vagabundo

O musical “Uma Dama e um Vagabundo” conta a história de uma cadelinha da raça poodle chamada Princesa. Ela vive uma vida de mordomia e sem preocupações, mas se depara com um cenário diferente com a chegada de um gato que causa muita confusão. Um dia, a cadelinha conhece um cachorro de rua chamado Duque e se apaixona.

Dia: domingo;

Horário: às 16h;

Local: Teatro Municipal – Via São Bento, s/n, Campos Elísios, Ribeirão Preto;

Ingressos: variam de R$ 40 a R$ 80; à venda no site Mega Bilheteria;

Classificação: livre.

Carnaval com a banda Balaco

A oficina de carnaval do Sesi Ribeirão Preto vai ter músicas e marchinhas tradicionais com a banda Balaco. Os participantes do evento podem se caracterizar e participar do desfile de fantasias. O evento ainda conta com oficina de customização de máscaras de carnaval.

Dia: domingo;

Horário: a partir das 12h30

Local: Teatro do Sesi – Rua João Ignacchitti, 20-364, Jardim Castelo Branco, Ribeirão Preto;

Classificação: livre.

Banda Balaco também faz parte da programação com samba-rock

Divulgação/Sesi

Monte Alto

A “Pré” é a festa de pré-carnaval de Monte Alto (SP) e tem a participação da Banda Folia Capital, João Moreira e vai ser conhecida a rainha do Carnaval 2023.

Dia: domingo;

Horário: às 14h;

Local: Lar São Vicente de Paulo – Rua Florindo Cestari, 1384, Centro, Monte Alto.

Ingressos: gratuito.

No mesmo dia, O Bloco de Carnaval sai pelas ruas da cidade. O evento começa às 16h na Praça Central de Monte Alto. Às 17h, os foliões se concentram na Praça dos 500 anos e, depois, seguem em direção à Praça dos Direitos Humanos.

Museu Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari de Brodowski (SP) recebe a exposição “Eu passarinho”, do artista plástico Ulisses Andrade. A obra busca refletir sobre a liberdade e os maus-tratos aos animais, tendo os pássaros como tema central.

Quando: domingo

Horário: das 10h às 16h;

Ingressos: gratuito;

Local: Museu Casa de Portinari – Praça Candido Portinari, 298, Centro, Brodowski.

No sábado e domingo o Museu também uma feira de artesanato, das 10h às 16h.

Os jardins da Casa de Portinari guardam roseiras plantadas pela mãe dele, dona Dominga, em Brodowski, SP

Érico Andrade/G1

