Pré-carnaval, teatro infantil e museu: veja agenda cultural do fim de semana na região de Ribeirão Preto

Cidades começam festejos carnavalescos neste sábado (4), além de homenagens a Cândido Portinari em Brodowski e Sítio do Picapau Amarelo em Ribeirão Preto. A agenda cultural na região de Ribeirão Preto (SP) nesta sexta-feira (3), sábado (4) e domingo (5) conta com atrações musicais, de teatro e atividades em museu.

Há atividades pagas e gratuitas. Entre os destaque estão os eventos de pré-carnaval, que começam a agitar os foliões da região.

Veja, abaixo, a lista de atrações preparadas pelo g1:

Música no Sesc

O Sesc Ribeirão Preto recebe nesta sexta-feira o show gratuito da banda Balaco. Os músicos fazem releituras de clássicos da MPB no ano de 1972, que contou com lançamentos de álbuns históricos como “Expresso 222” e “Clube da Esquina”.

Data: sexta-feira

Horário: 20h

Local: Rua Tibiriçá, 50, Centro

Ingressos: gratuito

No sábado, as crianças podem se divertir ao som do “Fera Neném” a partir das 16h. A banda tem repertório autoral e inédito que mexe com a imaginação dos pequenos. No domingo, é a vez do forró da “Alvorada”, também às 16h. As duas atrações são gratuitas.

Unidade do Sesc de Ribeirão Preto (SP)

Sté Frateschi

Casa de Portinari

O Museu Casa de Portinari, em Brodowski (SP), faz nesta sexta uma roda de conversa com palestra sobre os 61 anos da morte do pintor Cândido Portinari. A ação é no espaço “A Capela da Nonna”. A entrada é gratuita.

Data: sexta-feira

Local: Museu Casa de Portinari

Horário: 9h

Entrada: gratuita

Os jardins da Casa de Portinari em Brodowski, SP

Érico Andrade/G1

30 anos do MARP

O Museu de Artes de Ribeirão Preto completa 30 anos em 2023 e tem cinco exposições simultâneas até 4 de março. A entrada é gratuita a partir das 9h, na Rua Barão do Amazonas, nº 323.

Veja as exposições que integram as comemorações dos 30 anos do MARP:

“Breve Lançamento”, de Heloisa Lodder: é a primeira mostra individual da artista e contempla uma intervenção junto às grades de fechamento do MARP como forma de chamar a atenção da população para o prédio histórico, sede do museu, além de ocupar uma das salas expositivas do local.

“Balada”, de Osvaldo Carvalho: a exposição surgiu no momento em que balas perdidas começaram a atingir seu ateliê, na zona norte do Rio de Janeiro (RJ). As imagens que o artista propôs a pintar são também de coisas banais, escritos/grifos pelas ruas, prédios, lugares do cotidiano que são eclipsados, de uma placa de trânsito a um viaduto, indagando ou simplesmente revelando.

“Paisagens Bioindicadores”, de Marcella Moraes: seleção de obras em torno da investigação da artista em novos índices de natureza, a mutação da paisagem, clima e habitações no atual regime climático, buscando estados poéticos, pequenos gestos e novas formas de se relacionar com a Terra.

“Fazer e desfazer paisagens”, de Jussara Marangoni e Corina Ishikura: mostra coletiva das artistas que apresentam produções das quais discursam e questionam a noção da paisagem na sociedade ocidental. O conjunto de obras propõe provocar ao espectador uma reflexão sobre o distanciamento do ser humano da natureza e de outras possibilidades de se inserir na paisagem.

“Diálogos a partir de obras do Acervo”, do MARP: cinco obras do acervo do museu foram escolhidas para dialogar e ampliar as questões trazidas pelos outros artistas. São obras de Alan Oju, Flavia Mielnik, Marcos Chaves, Ricardo Villa e Ulisses Garcez.

Obras expostas em comemoração aos 30 anos do MARP em Ribeirão Preto

MARP

Sítio do Picapau Amarelo

No domingo, tem atração para criançada no Teatro Municipal de Ribeirão Preto. A peça Sítio do Picapau Amarelo está de volta ao munícipio. O teatro, que é adaptado da obra de Monteiro Lobato, conta a histórica da boneca Emília, que apresenta ao público o famoso sítio. Personagens como Pedrinho, Narizinho, Visconde de Sabugosa, Tia Anastácia e Dona Benta também devem aparecer no espetáculo.

Data: domingo

Horário: 16h

Local: Teatro Municipal

Ingressos: a partir de R$ 30, com taxa pela internet

Atores do musical “Sítio do Picapau Amarelo” que será apresentado em Ribeirão Preto, SP

Thiago Cardinali

Sharks

No Ribeirão Shopping, a atração para a criançada está disponível todos os dias. A exposição tem réplicas de tubarões em tamanho real no estabelecimento. É de graça.

Exposição Sharks no Ribeirão Shopping

Divulgação

Esquenta de Carnaval

Atrações: Grupo Presença, Moleke Samba, Beat Samba, Escola de Samba Liberdade e DJ Thomazini

Ingressos: de R$ 35 a R$ 100 no site OTicket

Dia: sábado

Horário: das 17h às 23h

Local: Parque do Peão, na Rodovia Brigadeiro Faria Lima, Km 428,Barretos (SP).

Grupo Presença toca no Esquenta de Carnaval em Barretos, SP

Divulgação

O Foco é o Bloco

Atrações: Mc Daniel, Mc Mirella, Mega Baile do Areias , Ventura , Turin, In’brazza, Malibeats, Murilow, Vindaz, Kess, Belini, Baffa, Diego Melo, Damasceno e Samba 71.

Ingressos: de R$ 140 a R$ 290 no site DuoTicket

Dia: sábado

Horário: das 23h às 7h

Local: Santa Uzina, na Rodovia Mário Donegá, km2, Ribeirão Preto.

MC Daniel e MC Mirella se apresentam este final de semana em Ribeirão Preto, SP

Divulgação

Monobloco no Kauai

Atrações: Grupo Monobloco

Ingressos: de R$ 80 a R$ 130 no site Quero 2 Ingressos

Dia: domingo

Horário: a partir das 12h

Local: Kauai Sports, na Estrada da Limeirinha, 101, Bonfim Paulista, Ribeirão Preto.

Monobloco no carnaval

Carlos Amaral/TV Globo

Bloco DNA em Guariba

Atrações: Bloco DNA – Dia e Noite Alcoolizado

Ingressos: gratuito;

Dia: sábado

Horário: às 20h;

Local: Pracinha Santo Antônio, em Guariba. O bloco vai até a Praça Silvio Vaz de Arruda.

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vito Califano