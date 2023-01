Pré-vestibular Social Cecierj 2023 recebe inscrições até o dia 20 de março

Curso preparatório gratuito tem vagas em diferentes polos, incluindo Teresópolis, na Serra do Rio. O Pré-vestibular Social da Fundação Cecierj abriu inscrições para o curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e vestibulares. As aulas vão começar no dia 15 de abril de forma gratuita e com a disponibilização de material didático. As inscrições começam nesta quarta-feira (25) e podem ser feitas até o dia 20 de março pela internet.

As vagas são para aulas presenciais e on-line. Ao todo serão mais de 6 mil vagas para o curso extensivo. Quem optar pelas aulas on-line vai receber no dia 17 de abril as instruções para acessar o ambiente virtual do curso. No caso das aulas presenciais, vão ocorrer aos sábados nos 36 polos em todo o estado.

Teresópolis, na Região Serrana do Rio, por exemplo, é dos polos contemplados pela iniciativa. A unidade Cecierj Teresópolis funciona no Colégio Estadual Edmundo Bittencourt, na Av. Lúcio Meira, 311 Fundos – Várzea.

“É uma excelente oportunidade para quem deseja se preparar para o Enem e vestibulares e não tem condições de pagar um cursinho particular. Essa iniciativa do governo do estado contribui para democratizar o acesso à educação e ao ensino superior”, ressalta o secretário de Ciência e Tecnologia de Teresópolis, Vinicius Oberg.

O projeto é desenvolvido pela Fundação Cecierj, que é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, e já teve mais de 250 mil alunos matriculadas desde a criação.

Os alunos têm acesso a material didático impresso, colorido e conectado com a plataforma de estudos, onde vão encontrar links nas páginas dos livros, que indicam para atividade adicional na internet.

Processo Seletivo

O processo seletivo consta de duas etapas:

A primeira é o envio da documentação: CPF, documento oficial de identificação (RG, CNH ou Carteira de Trabalho) e comprovante de escolaridade;

A segunda é o sorteio público, no dia 5 de abril. Candidatos inscritos no Cadastro Único contam com reserva de vagas e o comprovante será obrigatório para quem desejar concorrer a esta reserva de vaga.

Quem pode participar

Aqueles que estiverem matriculados em 2023 no último ano do Ensino Médio Regular, em instituições públicas ou privadas de ensino, ou que já tenham concluído essa etapa, estão aptos a participar do pré-vestibular. Também podem participar, candidatos inscritos em outras modalidades, como Nova EJA, Encceja ou CEJA.

Todas as regras estão no edital disponível na internet.

Vittorio Ferla