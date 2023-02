Pré-vestibular social tem vagas abertas em Campos para alunos e tutores voluntários

As aulas estão previstas para começar em março. Aulas no pré-vestibular social, em Campos, estão previstas para começar em março. Alunos e tutores voluntários podem se inscrever

O curso Pré-Vestibular Social, oferecido pela Subsecretaria de Igualdade Racial e Direitos Humanos da Prefeitura de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, está com inscrições abertas para alunos e pessoas que possam ser tutoras voluntárias no pré-vestibular.

As aulas são gratuitas e destinadas para quem vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou fazer provas para universidades ainda em 2023. As aulas estão previstas para começar em março, mas as inscrições seguem abertas.

A proposta do Pré-Vestibular Norma Brito é de ser um espaço para minimizar a diferença educacional e alavancar novos atores ao nível superior.

Inscrições presenciais

As inscrições acontecem de forma presencial, na sede da Subsecretaria, na Rua Comendador José Francisco Sanguedo, 129, no Centro de Campos. O horário de atendimento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

O interessado deve levar: Foto 3×4, xerox de comprovante de residência, RG e CPF.

O Pré-Vestibular é nomeado “Norma Brito” em homenagem póstuma à educadora e ativista do Movimento Negro de Campos, Norma Ribeiro Brito, que morreu aos 52 anos em 2017.

Vagas também para professores voluntários

Já os profissionais que desejam ser tutores voluntários devem fazer a pré-inscrição preenchendo um formulário pela internet.

O candidato deverá anexar cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

As vagas são para disciplinas como português, inglês, matemática, espanhol, artes, química, física, biologia, história, sociologia, geografia e redação.

Para a candidatura é necessário que o interessado seja formado, formando ou que esteja cursando, a partir do 4º período, a referida disciplina para a qual se candidatou.

