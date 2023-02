‘Precisei chamar médico de tanto nervoso que passei’, diz moradora de Limeira após alagamentos no fim de semana

Carro foi levado pela água no bairro Boa Vista e buraco abriu em campo do Estádio Major Levy Sobrinho. Temporal em Limeira causa alagamentos e danos no Limeirão

Uma comerciante de Limeira (SP) viveu momentos de terror durante as chuvas na noite do sábado (18) na cidade. Ela relata que quando viu alagamentos e carros sendo arrastados pela enxurrada, chegou a passar mal.

Em entrevista à EPTV, afiliada TV Globo, Neuza Cazonatto disse que viu a água cobrir uma caminhonete.

“Precisei chamar médico hoje de tanto nervoso que eu passei. Eu fiquei sem ar”, lamentou.

Moradores tentam tirar carro de alagamento em Limeira, no bairro Boa Vista

A cidade teve cerca de 91 milímetros de chuva na noite de sábado, o que causou vários estragos. Moradores registraram os problemas provocados pela chuva e a prefeitura emitiu um alerta por conta do volume.

Com volume de chuva, Limeira e Charqueada entram em estado de atenção; outras cinco cidades da região estão em observação

Um dos locais mais afetados foi o Estádio Major Levy Sobrinho. Uma cratera se abriu na lateral do campo. O processo de erosão começou ainda durante o jogo Inter de Limeira contra o Água Santa no sábado, e foi se intensificando conforme o temporal apertou, aumentando o tamanho do buraco.

Outro buraco se abriu atrás das placas de publicidade no gramado. No estacionamento, uma rede de água não resistiu à enxurrada e também causou estragos.

Chuva abriu buraco em gramado do Estádio Major Levy Sobrinho em Limeira

A Inter perdia por um a zero quando a chuva se intensificou, e no fim da partida, era tanta água que ficou quase impossível continuar o jogo pelo gramado, que virou uma enorme piscina. A partida chegou a ser interrompida pela juíza, que conversou com os capitães dos dois times, que decidiram continuar jogando até o final do tempo apesar do temporal.

No bairro Boa Vista, a água cobriu a Avenida das Laranjeiras. Do ônibus os passageiros registraram uma picape que foi arrastada pela água. Em outro vídeo é possível ver um grupo de pessoas se esforçando para salvar um carro que também ficou preso no alagamento.

Moradores registraram caminhonete sendo levada em alagamento de Limeira

No Limeira Shopping, a água começou a vazar pelo forro e parte dele desabou na praça de alimentação. Apesar do susto, o shopping informou que continuou funcionando normalmente.

A Avenida Araras também ficou totalmente alagada no trecho perto do Ribeirão Tatu.

Prefeitura emitiu alerta

A prefeitura informou que as fortes chuvas que atingiram Limeira no sábado mobilizaram as equipes da Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, agentes de trânsito e Ceprosom no mapeamento das áreas de risco.

A orientação da Defesa Civil é que a população evite as áreas de incidência de alagamento – em especial às regiões próximas ao Ribeirão Tatu, da Marginal Tatu, do Centro abaixo e das proximidades do estádio Limeirão.

Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), houve acúmulo de chuva de quase 100 milímetros em poucas horas na cidade. Apesar dos estragos, não foram registrados ocorrências graves na cidade.

