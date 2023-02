Preço da arroba do boi gordo cai e chega a custar R$ 227 em cidades de Rondônia

Dados foram compilados de 6 a 10 de fevereiro, em diversos municípios do estado. Cotação refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Boi gordo

Reprodução/TV Fronteira

O preço médio da arroba do boi gordo caiu em Rondônia, revelou a mais recente cotação divulgada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater).

Entre 6 e 10 de fevereiro deste ano, o preço médio pago ao produtor pela arroba era de R$ 227,93, valor 1,30% menor do que o comercializado na semana anterior.

Em relação ao mesmo período do ano passado, a queda é ainda maior, sendo de 22%. Na época, o preço médio da arroba do boi era de R$ 292,84.

Abaixo, veja os valores em algumas cidades:

Cotação do boi gordo à vista em RO

Maior e menor valor

O maior valor de comércio foi encontrado em Porto Velho e Cacoal, onde por cada arroba, é cobrado R$ 238.

Jaru se mantém como a cidade de menor valor de comércio do boi gordo, sendo cobrado, por arroba, R$ 217.

