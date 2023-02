Preço da cesta básica apresenta queda de mais de R$ 20 em janeiro em Porto Velho

Segundo pesquisa da Unir, o valor atual da cesta básica é de R$ 580,13. No mês de dezembro custava R$ 603,16. Veja produtos que tiveram diminuição e aumento entre 2022 e 2023. Compras no mercado

Divulgação

Um item importante na mesa dos brasileiros é a carne e o valor do produto deu um pequeno “alívio” para os bolsos dos moradores de Porto Velho, com redução de 4,66% nos preços em janeiro de 2023 se comparado com dezembro do ano passado.

A cesta básica no mês de janeiro também apresentou uma queda no valor: 3,82%, em relação ao mês anterior (veja mais abaixo).

Os dados foram disponibilizados pela mais recente pesquisa do Programa de Educação Tutorial (PET) do curso de Ciências Econômicas da Universidade Federal de Rondônia (Unir).

Diferença de preços entre dezembro e janeiro

Em dezembro do ano passado, o valor total da cesta básica era R$ 603,16 e em janeiro de 2023, o preço caiu para R$ 580,13, o que corresponde a uma economia de R$ 23,03 no orçamento familiar.

A carne foi o 2° produto que mais diminuiu na cesta básica. Veja a lista dos seis itens que registraram queda:

Tomate: -14,28%

Carne: -4,66%

Feijão: -4,41%

Manteiga: -3,70%

Banana: -2,60%

Óleo: -2,11%

Mesmo assim, produtos básicos como farinha, leite, arroz e pão tiveram aumento no valor em janeiro quando comparado com mês de dezembro. Confira:

Farinha: 7,70%

Leite: 6,85%

Arroz: 4,48%

Pão: 2,08%

Os produtos que compõem a cesta básica são pesquisados em vários estabelecimentos comerciais de Porto Velho pela equipe do Programa de Educação Tutorial (PET).

Comparação anual

Ainda de acordo com os dados disponibilizados pelo PET, mesmo com essa diminuição de valor no último mês, o preço da cesta básica ainda custa 9,37% a mais do que em janeiro de 2022.

No intervalo de um ano, a farinha, leite e pão também tiveram aumento. Veja lista de produtos que puxam a alta nos preços:

Farinha: 47,70%

Leite: 31,62%

Pão: 27,19%

Manteiga: 21,31%

Banana: 22,36%

Feijão: 19,04%

Arroz: 11,56%

Tomate: 8,33%

Café: 1,17%

Já com relação a redução nos valores, a carne está no topo de produtos que mais tiveram queda entre janeiro de 2022 e janeiro deste ano. Sendo eles:

Carne: -8,93%

Açúcar: -8,60%

Óleo: -3,74%

Vittorio Rienzo