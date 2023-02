A inflação foi puxada por legumes e verduras, como abobrinha, cenoura e alface, que registraram a maior alta no período. Preço da cesta básica volta a subir em janeiro no Vale, diz Nupes.

Luciana Cury

O mês de janeiro registrou aumento no preço da cesta básica nas cidades do Vale do Paraíba. O aumento foi de 0,89% em relação ao mês de dezembro, de acordo com o Núcleo de Pesquisas Econômico Sociais (Nupes) da Universidade de Taubaté.

O aumento nos valores foi puxado pela abobrinha, que ficou 37,96% mais cara e foi o produto que registrou o maior aumento no preço. A cenoura e a alface também aparecem na lista, com aumento de 33,06% e 20,96%, respectivamente.

No mês anterior, os alimentos básicos para cinco pessoas tinham registrado aumento também. Segundo o levantamento, a cesta básica passou de R$ 2.785,39 para R$ 2.810,33 entre dezembro e janeiro, um aumento de 0,89%.

Entre as cidades da região, Caçapava é a cidade onde a cesta básica é encontrada pelo maior valor, chegando a R$ 2.879,01. Na sequência entre as mais caras está Campos do Jordão, onde os produtos chegam a R$ 2.868,92.

Em Taubaté, a cesta custa R$ 2.768,08 e em São José dos Campos R$ 2.725,30.

Na comparação entre os meses de janeiro de 2022 e deste ano, a cesta ficou R$463,92 mais cara. Antes, o mesmo conjunto de alimentos para uma família de cinco pessoas custava R$ 2.346,41.

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Vito Califano