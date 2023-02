Preço da passagem de ônibus municipal sobe para R$ 5,25 em Santos

Também terá reajuste na tarifa escolar, passando para R$ 2,60. Novos valores entram em vigor no sábado (25). Passagem de ônibus municipal aumenta para R$ 5,25 em Santos

A Prefeitura de Santos, no litoral de São Paulo, reajustou o valor da tarifa do transporte público para R$ 5,25. O novo valor entra em vigor no próximo sábado (25). O reajuste foi 6,06% sobre o preço atual de R$ 4,95.

A medida foi publicada no Diário Oficial do município e assinado pelo prefeito Rogério Santos (PSDB). Também será aumentada a passagem escolar das linhas convencionais e o preço da viagem para os passageiros que utilizam os cartão eletrônico nos coletivos aos domingo. A tarifa será R$ 2,60.

Crianças menores de cinco anos continuam a embarcar de graça. Também foi mantida a gratuidade dos idosos a partir de 65 anos.

