Preço do botijão de gás de cozinha varia até R$ 20 em Natal, diz Procon

O preço do gás de cozinha pode variar até R$ 20 em Natal, segundo levantamento realizado pelo Procon na quarta (8) e divulgado nesta quinta-feira (9).

O botijão de 13 kg mais barato encontrado na capital potiguar custa R$ 100 e é vendido na Zona Norte da capital. Já na Zona Sul, o mesmo produto chega a ser comercializado por R$ 120.

O preço médio do gás de cozinha constatado na capital foi de R$ 108,24 – uma redução de -3,07% em relação à pesquisa realizada em outubro do ano passado, quando o gás de cozinha era vendido na capital em média por R$ 111,67.

Em março de 2022, a pesquisa encontrou um preço médio de R$ 115,76.

Segundo o Procon, a equipe de pesquisadores percorreu 24 pontos de venda e levou em consideração o porte do estabelecimento e o registro de licenciamento de comercialização do produto fixado e identificado junto com a placa de preço. Foram visitados pontos nas quatro regiões da cidade.

Diferenças por região

Na análise, o núcleo de pesquisa do Procon apontou que os preços mais caros foram encontrados na Zona Sul da capital, onde a média do botijão de 13 kg é de R$ 113,30. O maior preço da região foi R$ 120 e o mais baixo foi de R$ 103 – uma variação de 16,5%.

As demais regiões tiveram seus preços abaixo da média total. A Zona Norte foi a mais barata, com um preço médio de R$ 105,67. Na região Oeste o preço médio foi de R$ 106,25, e, na Leste, de R$ 107,75.

“O Procon Natal orienta aos consumidores natalenses uma pesquisa antes de comprar esse produto, uma vez que foi observado essa diferença. Também existe diferença no preço desse produto à vista e no cartão que chega em média à R$ 4,38”, informou o Procon.

A nota técnica do órgão ainda informou que foi observado que determinados estabelecimentos cobram taxa de entrega. “Essa prática de taxa assim como a diferença entre o preço à vista e a prazo, é legal, desde que seja informado ao consumidor em local visível”, informou.

