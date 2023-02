Preço do diesel cai R$ 0,36 nos postos de Ribeirão Preto após redução da Petrobras, diz entidade

Combustível deve chegar a R$ 6 a partir desta quarta-feira (8), segundo o Núcleo Postos RP. Redução pela estatal ocorreu após consultorias apontarem preço acima do praticado internacionalmente. Caminhoneiro abastece tanque com diesel

Diário TV/Reprodução

O preço do litro do diesel deve chegar às bombas dos postos de combustíveis em Ribeirão Preto (SP) com redução de aproximadamente R$ 0,36 a partir desta quarta-feira (8), segundo o Núcleo Postos RP. De acordo com projeção da Central de Monitoramento da entidade, o valor médio do diesel deve ser vendido a R$ 6 na cidade.

A queda no valor se deve à diminuição de R$ 0,40 anunciada pela Petrobras na terça-feira (6) das refinarias para as distribuidoras.

O valor um pouco abaixo dos R$ 0,40 ocorre por causa da mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel, usada para compor o combustível.

Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) mostram que de 29 de janeiro a 4 de fevereiro, o preço médio de revenda do diesel em Ribeirão Preto ficou em R$ 6,44.

De acordo com Fernando Roca, presidente da entidade, os associados já foram orientados a repassar o reajuste no preço do litro de diesel ao consumidor, mas a queda deve ser percebida à medida que os estoques dos postos vão sendo renovados.

O anúncio da redução pela Petrobras ocorreu um dia após consultorias avaliarem que o preço cobrado pela estatal pelo litro do diesel estaria R$ 0,76 acima das cotações internacionais.

“Essa redução tem como principal balizador a busca pelo equilíbrio dos preços da Petrobras aos mercados nacional e internacional, contemplando as principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos”, destacou a Petrobras em comunicado enviado à imprensa ao anunciar a redução.

O preço do diesel vendido pela Petrobras às distribuidoras não era reajustado desde 7 de dezembro do ano passado, quando foi reduzido de R$ 4,89 para R$ 4,49, uma redução de 8,2%, o que correspondia a R$ 0,40.

Vittorio Ferla