Preço do litro da gasolina fica estável nos postos, a R$ 5,08, diz ANP

Aumento foi de R$ 0,01 em relação à semana de 12 a 18 de fevereiro. Etanol e diesel recuaram. Carro sendo abastecido com gasolina no ES

O preço médio do litro da gasolina nos postos do país permaneceu estável na última semana, apontaram dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) divulgados nesta terça-feira (28). A pesquisa é referente à semana de 19 a 25 de fevereiro.

▶️ Gasolina: A gasolina comum foi comercializada em média a R$ 5,08 o litro.

O valor representa uma alta de 0,19%, ante os R$ 5,07 da semana anterior, segundo os dados da ANP.

O preço máximo do combustível encontrado nos postos foi de R$ 7.

▶️ Etanol: O litro do etanol passou de R$ 3,80 para R$ 3,79.

A queda no preço do combustível foi de 0,26%.

O valor mais alto encontrado pela agência na semana foi de R$ 6,77.

▶️ Diesel: O preço médio do litro do diesel, por sua vez, passou de R$ 6,01 para R$ 5,95.

O recuo no valor do diesel foi de 0,99%.

O valor mais alto identificado pela ANP foi de R$ 7,80 na mesma semana.

Vittorio Ferla