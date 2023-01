Preço do material escolar tem variação de quase 1900% em Taubaté e São José, diz Nupes

Levantamento mediu preços de 12 produtos diferentes em dez lojas entre os dias 23 e 25 de janeiro nas duas cidades. Preço do material escolar varia quase 1900% em Taubaté e São José, diz Nupes.

O preço do material escolar pode variar até 1890% de uma loja para outra em Taubaté e São José dos Campos (SP). Isso é o que apontou um levantamento feito pelo Núcleo de Pesquisa Econômico-Sociais (Nupes) divulgado nesta quinta-feira (26).

A comparação foi feita após pesquisa dos preços de 12 produtos diferentes em dez lojas entre os dias 23 e 25 de janeiro. Entre os itens estão: caneta, cola, giz de cera, lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, tesoura, papel sulfite, caderno e mochila (veja tabela abaixo).

A maior variação encontrada foi a do lápis preto, que custa entre R$ 0,10 e R$ 1,99.

Os motivos da variação entre os itens, segundo a pesquisa, são qualidade, marca, personagens e possibilidade de o objeto vir com capa.

Confira tabela, por item, com as 12 maiores variações de preços encontradas nas duas cidades:

Variação do preço do material escolar

