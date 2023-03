Pesquisa é realizada mensalmente em 84 postos da capital. Diesel é o combustível com a maior variação registrada. Preço dos combustíveis varia até 30% em postos de Natal, aponta Procon

O preço dos combustíveis tem variação de até 30% entre os postos da capital potiguar. O dado é do Núcleo de Pesquisa do Procon Natal.

O diesel comum foi o combustível que registrou a maior variação: 30%. O menor preço encontrado foi de R$ 5,79, no Posto Brasil que fica na Avenida Presidente Bandeira, em Lagoa Seca. Já o maior preço foi de R$ 6,79.

A pesquisa é realizada mensalmente em 84 postos da capital.

A variação no preço da gasolina comum chega a 20% entre os postos de Natal. O menor preço encontrado foi de R$ 5,39 no Posto Confiança, que fica Avenida Mário Negócio, nas Quintas. O maior preço é R$ 6,49.

Em relação ao etanol, a variação é de 27%. O menor preço encontrado do etanol foi de R$ 4,39 em três postos: Auto Posto Matriz e Posto Via Sul, em Candelária; e Posto Ipiranga, em Lagoa Nova. O maior preço é de R$ 5,59.

