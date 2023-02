Preço médio da cesta básica em Piracicaba aumenta em dezembro e passa a custar 97% do salário mínimo, aponta estudo da Esalq

Em dezembro a alta foi de 2,15% em relação ao mês anterior, de R$ 1.231,42 para R$ 1.257,94. Setor de hortifrúti em supermercado

O preço médio da cesta básica em Piracicaba (SP) apresentou alta em dezembro, segundo estudo do Índice de Cesta Básica (ICB) da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP). Com isso, o valor consome cerca de 97% do valor do salário mínimo nacional em janeiro.

Segundo o estudo da Esalq, em dezembro a alta foi de 2,15% em relação ao mês anterior, passando de R$ 1.231,42 para R$ 1.257,94. O salário mínimo nacional é R$ 1.302, a partir de janeiro deste ano. O ICB de janeiro ainda não foi divulgado.

O estudo divide três segmentos dentro da cesta: Alimentos, que teve alta de 1,98%; Limpeza doméstica, que teve alta de 1,88%; e Higiene, que aumentou 3,93%. Veja na tabela.

Ainda que a maior alta percentual tenha sido no segmento de Higiene, os produtos do setor de Alimentos representam 83,7% do valor total da cesta, e tiveram maior aumento de valor absoluto, ultrapassando R$ 20.

Guerra e chuvas impactam preços

Segundo os pesquisadores, as maiores altas considerando apenas o preço dos alimentos estão na farinha de mandioca, que subiu cerca de 27%, e no macarrão, que aumentou 13%.

Já a maior variação negativa está no alho, cujo preço diminuiu 15,6%, e na muçarela, que caiu 13,7%. Veja na tabela as maiores variações no grupo de alimentos:

Conforme o estudo, a farinha de mandioca subiu devido à baixa oferta de matéria-prima e baixos estoques, que se soma a uma maior demanda pelo produto por ser um importante substituto de outros alimentos para os consumidores de menor renda.

“Por sua vez, o aumento de 13% do preço do macarrão está diretamente ligado à cotação internacional do trigo, afetado pelo conflito na Ucrânia, pelo câmbio desvalorizado e pelas variações internas. Deste modo, os moinhos de trigo enfrentam aumentos nos custos de produção, que são repassados para o consumidor final”, diz trecho da pesquisa.

Mandiocas

Reprodução/EPTV

Já a batata teve alta devido às chuvas intensas, que afetaram produção, colheita e distribuição, conforme o ICB. “A proximidade do fechamento da safra de inverno e a redução da oferta também afetou o preço.”

Outro produto com impactos devidos à condições do tempo foi a cebola. “A estocagem de bulbos antes das chuvas e alguns períodos de trégua no clima possibilitaram certo ritmo de colheita e que levaram à variação negativa de -6,06%.”

Já os derivados do leite tiveram resultados negativos por conta da fraca demanda por lácteos que persiste desde agosto, segundo os pesquisadores. Também houve aumento da oferta e das condições de produção e importações.

Outros produtos

No segmento de higiene pessoal, o sabonete foi o item que teve maior variação, de 7,76% em relação ao mês anterior. Outros produtos foram o creme dental e o absorvente, 7,73% e 6,29% respectivamente. Já o desodorante apresentou variação negativa de -1,71%.

Já no segmento de limpeza, os maiores aumentos foram do limpador multiuso, sabão em pó e detergente, que variaram 8,37%, 6,26% e 0,90% respectivamente. Por sua vez, amaciante e água sanitária apresentaram variação negativa de -5,27% e -1,12% em comparação com o mês anterior.

