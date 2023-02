Preços do ovo e da tilápia batem recorde às vésperas da quaresma

Valores pagos aos produtores dispararam nas primeiras duas semanas de fevereiro. Mercados começaram a fazer estoque, mas granjas e fornecedores do pescado produziram menos. Preços dos ovos e da tilápia dispararam no mercado interno

Celso Tavares e Luiz Franco/ g1

Os preços dos ovos e da tilápia pagos ao produtor dispararam nas primeiras duas semanas de fevereiro e atingiram valores recordes, de acordo com dados do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea/Esalq-USP).

Com a aproximação da quaresma, período em que católicos restringem o consumo de carne vermelha, lojas e supermercados começaram a fazer os seus estoques, mas as granjas e os fornecedores do pescado produziram menos do que o esperado pelo varejo e atacado. Veja preços abaixo.

Ovos

No município de Bastos, maior região produtora do estado de São Paulo, a caixa com 30 dúzias do ovo branco disparou 14% de janeiro até o dia 13 de fevereiro, e alcançou um preço médio de R$ 158,38.

No mesmo período, a caixa do ovo vermelho subiu 15,7%, para R$ 180,39, um recorde para a série do Cepea, que começou em 2013.

De onde vem o que eu como: Ovos

Tilápia

O preço da tilápia, por sua vez, subiu 1,4% de janeiro até o dia 10 de fevereiro na região dos Grandes Lagos (noroeste do estado de São Paulo e divisa de Mato Grosso do Sul), para R$ 8,79, o maior valor da série histórica do Cepea, que iniciou em agosto de 2021.

Já é o sétimo mês seguido em que a tilápia tem alta de preços, de acordo com o instituto.

De onde vem o que eu como: tilápia

Por que tem menos ovo e tilápia

A seguir, veja por que os produtores reduziram a oferta de ovos e de tilápia, segundo pesquisadores do Cepea.

Ovos: o elevado custo de produção levou muitos avicultores a intensificaram os descartes de galinhas poedeiras nos últimos meses, o que vem resultando na queda de oferta nas últimas semanas.

Tilápia: houve atraso no ciclo de produção por conta dos impactos causados pelas frentes frias registradas no ano passado, nas regiões Sul e Sudeste. Além disso, as incertezas relacionadas à política e à economia também fizeram com que produtores diminuíssem o número de alevinos nos tanques.

