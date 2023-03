Prédio na zona Sul de Ribeirão Preto é evacuado após vazamento de gás e risco de explosão

Moradores permaneceram fora do condomínio por cerca de uma hora e meia. Ninguém ficou ferido. Vazamento de gás obriga moradores a evacuarem prédio na zona sul de Ribeirão Preto

Moradores de um prédio no Jardim Botânico, na zona sul de Ribeirão Preto (SP), tiveram que sair dos apartamentos às pressas no começo da madrugada desta segunda-feira (6), por causa de um vazamento de gás natural.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a casa de serviços da obra de uma construtora ao lado do prédio, que fica na Avenida Giuseppe Cilento, cedeu e desabou, causando o vazamento e o risco de explosão no local.

O edifício tem 28 andares, com seis apartamentos cada, e todos os moradores tiveram que deixar o prédio até que o problema fosse solucionado.

A situação foi controlada depois de uma hora e meia e as pessoas puderam voltar aos apartamentos. Não houve nenhuma explosão e ninguém precisou de atendimento médico.

O que diz a construtora

Em nota, a Perplan lamentou o ocorrido e informou que a forte chuva causou o rompimento de uma barreira de contenção de uma de suas obras, levando à interrupção do fornecimento de água e gás do empreendimento vizinho.

“Informamos que todas as medidas de segurança e reconstrução do lado de nossa obra tiveram início imediatamente após o fato, sendo prioridade total da Perplan o suporte ao pronto reestabelecimento dos serviços por parte da Saerp (Secretaria de Água e Esgoto de Ribeirão Preto) e da concessionária GasBrasiliano.”

