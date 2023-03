Pérola Mota Zanotto, antiga diretora do Departamento Técnico da pasta, assume o comando da pasta. Novos secretários assumem a partir desta segunda-feira (27). Prefeita de Bauru anuncia nova chefia da Secretaria de Obras

Prefeitura de Bauru/Divulgação

A prefeita de Bauru (SP), Suéllen Rosim (PSC), anunciou nesta segunda-feira (27) a nova secretária da Secretaria de Obras. A partir de quarta (1º), a arquiteta Pérola Mota Zanotto, antiga diretora do Departamento Técnico, assume o comando da pasta.

A mudança faz parte de uma série de alterações no comando das secretarias municipais, anunciadas pela prefeita na última sexta-feira (24).

Pérola é servidora de carreira da administração municipal há 12 anos e possui graduação em Arquitetura, pós-graduação em Engenharia de Segurança e Gestão Pública, e Avaliação e Perícia em Engenharia e Arquitetura.

Ela assume o posto de Leandro Joaquim, recém-nomeado presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE). A oficialização deve ser publicada nas próximas edições do Diário Oficial do município.

Também nesta segunda, a psicóloga Gislaine Magrini assume a chefia da Secretaria de Meio Ambiente (Semma). Ela estava à frente da pasta de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), que agora passa a ser comandada por Flávia de Souza, ex-presidente do DAE no início do governo de Suéllen.

A Secretaria de Esportes e Lazer (Semel) também tem novo comando. Alexandre Zwicker foi anunciado como novo secretário da pasta.

No DAE, Antônio Marcos Saraiva deixou o cargo de presidente, que agora passa a ser ocupado por Leandro Dias Joaquim, que estava na chefia da Secretaria Municipal de Obras.

De acordo com a prefeitura, as nomeações visam acelerar projetos e metas estabelecidas pela administração municipal.

Confira mais notícias do centro-oeste paulista:

,

Veja mais notícias da região no g1 Bauru e Marília

valipomponi