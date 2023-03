Prefeita de Palmas anuncia que ônibus ficam de graça até segunda (6) e que tarifa zero continua em feriados e fins de semana

Nesta quinta-feira (2), a prefeitura fez um balanço dos 100 dias à frente do transporte coletivo e anunciou novidades. Ônibus do transporte coletivo de Palmas

Prefeitura de Palmas/Divulgação

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), fez um balanço dos 100 dias à frente do transporte coletivo em Palmas e anunciou novidades para o serviço. A gratuidade da tarifa para todos os usuários seguirá até a próxima segunda-feira (6). Na terça-feira (7), a cobrança será retomada. O valor da passagem não terá aumento, continua em R$ 3,85.

No entanto, a prefeita anunciou que haverá tarifa zero nos fins de semana e feriados. Além disso, pessoas com mais de 60 anos não pagarão pelo transporte. Antes, a idade era de 65 anos. O novo modelo do transporte público recebeu o nome de ‘Meu Busão’.

“Nós vamos replicar para o domingo o mesmo numero de ônibus que circula nos outros dias”, ressaltou a prefeita.

Prefeita de Palmas durante coletiva sobre o transporte público em Palmas

Edu Fortes/Prefeitura de Palmas

A gestora afirmou também que há estudos para novas gratuidades. Uma delas é para beneficiar desempregados. Mas não disse quando começará a valer.

Câmeras de segurança, som e wi-fi

Durante a coletiva de imprensa, o município anunciou ainda a instalação de câmeras de segurança dentro dos veículos e nas estações, com transmissão em tempo real, além de sistema de som em parceria com rádios comunitárias e rede W-fi gratuita para os usuários.

“Em relação à instalação de Wi-fi e ao sistema de som, o prazo que nós temos é de 90 a 100 dias para instalar em toda a frota. Nós vamos equipando e liberando, é um prazo que vai acontecendo e a população vai começar a usar esses ônibus paulatinamente”, explicou o presidente da ATCP, Fábio Chaves.

Novos ônibus e construção de abrigos

A prefeitura também confirmou e que abrirá licitação para a compra de 60 novos ônibus zero quilômetro. Fábio Chaves explicou que a abertura do processo licitatório será assinado pela prefeita nesta quinta-feira.

“A Casa Civil está com a documentação. A prefeita vai assinar a ordem para poder ter a abertura do procedimento licitatório. A data de hoje servirá para marcar esse momento. Existem modelos de negócio que podem ser aplicados, tanto a compra, quanto a locação. O tempo não vai variar de um modelo para outro”, explicou.

Quando os novos veículos começarem a circular, serão 250 automóveis na cidade, atendendo os usuários.

Também haverá a construção de 400 novos pontos de ônibus na cidade. “Em relação aos abrigos, o procedimento licitatório está aberto. O edital da licitação vai ser publicado em até 30 dias. A tramitação da licitação vai de acordo com prazos legais”, finalizou o presidente.

Vito Califano