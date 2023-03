Prefeita diz que empresas do transporte coletivo tentaram sabotar serviço para gerar colapso em Palmas

Segundo Cinthia Ribeiro, empresas desligaram a água, energia, computadores e fecharam os portões da garagem central para ônibus não circularem. Isso teria acontecido pouco antes de a prefeitura começar a administrar o serviço do transporte. Prefeita fala da denúncia contra as empresas durante a transição da concessão

Durante a coletiva de imprensa, realizada na manhã desta quinta-feira (2), a prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) disse que as empresas permissionárias que gerenciavam o transporte público de Palmas tentaram sabotar o serviço “para gerar um colapso”, na cidade. Isso teria acontecido pouco antes de o município começar a administrar o serviço.

“Foram inúmeras as adversidades, os imprevistos, a má-fé das pessoas que administravam. Nós tivemos o desligamento da água, da energia da garagem central, o fechamento dos portões. Nós tínhamos tudo para gerar um verdadeiro colapso na cidade e o transporte público não acontecer”, disse ela.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

A prefeitura justifica o porquê de não ter exposto essas dificuldades enfrentadas. “Não levamos isso para a população porque poderia gerar ainda mais insegurança, um caos ainda maior. Talvez seria o que essas pessoas queriam para continuar mantendo um serviço emergencial”, completou Cinthia.

O g1 e a produção da TV Anhanguera enviaram e-mail para o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros (Seturb), mas não houve resposta.

Segundo a prefeita, a procuradoria geral do município protocolou um pedido no Ministério Público Estadual pedindo que o caso fosse investigado. No pedido, a prefeitura alega prejuízos causados no transporte. “Elencamos fato por fato, toda a cronologia do que foi acontecendo, desde a movimentação, tentativa de paralisação, o próprio sindicato na manipulação dos motoristas para que não tomassem posse na prefeitura”, destacou.

O g1 também solicitou ao MPE informações a respeito das investigações e aguarda uma resposta.

LEIA TAMBÉM

Prefeitura denuncia empresas ao MPE por ‘crise’ no transporte público de Palmas

Estações ficam lotadas e passageiros se revoltam após esperarem durante horas por ônibus em Palmas

Prefeita de Palmas anuncia que ônibus ficam de graça até segunda (6) e que tarifa zero continua em feriados e fins de semana

Cartões de ônibus antigos continuam valendo, com sete pontos de recarga em Palmas; confira

A prefeita também afirmou que solicitou investigações a respeito do ônibus que pegou fogo em Palmas. “Eu nunca vi ônibus queimar em Palmas, depois que a prefeitura assumiu até ônibus nós vimos pegar fogo. Graças a Deus, não houve ferido”, declarou.

Prefeita de Palmas fala sobre as mudanças no transporte coletivo

Sobre a gratuidade das passagens, estendida até a próxima segunda-feira, dia 6, a prefeita justifica que não é pela falta de qualidade no serviço oferecido. “Foi uma forma de nós estudarmos como o sistema pode funcionar, mas principalmente porque não seria justo as pessoas pagarem pela passagem, uma vez que o serviço não estava sendo regular. Não por culpa, irresponsabilidade única e exclusiva da prefeitura, mas por, infelizmente, a falta de profissionalismo e ética por parte das pessoas que eram responsáveis pela concessão” informou.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo