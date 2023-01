Prefeito de Almas se emociona ao falar dos 12 moradores que morreram em acidente: ‘O Tocantins está chorando’

Vítimas trafegavam em uma van, de Palmas a Almas, quando foram atingidas por um caminhão. Corpos já foram identificados: são quatro homens, sete mulheres e um bebê de quatro meses. Prefeito de Almas chora ao falar sobre os 12 moradores que morreram em acidente na TO-280

O prefeito de Almas, Waguinho (MDB), se emocionou ao falar sobre os 12 moradores que morreram em um acidente de trânsito, na noite desta quarta-feira (25), na TO-280. As vítimas trafegavam em uma van, quando foram atingidas por um caminhão, entre Almas e Natividade. Ao comentar sobre a batida, ele citou que pode ter havido imprudência do caminhoneiro e não conseguiu conter as lágrimas: ‘O Tocantins está chorando’.

A batida aconteceu por volta das 20h40. A van transportava pessoas que realizavam tratamento de saúde na capital. As vítimas que não resistiram são: quatro homens, sete mulheres e uma bebê. Dois homens foram socorridos com vida e levados a hospitais de Natividade e Porto Nacional.

Prefeito de Almas chora ao falar sobre os 12 moradores que morreram em acidente

Reprodução/TV Anhanguera

Em entrevista à TV Anhanguera, na manhã desta quinta-feira, o prefeito informou que entre as vítimas fatais estão dois quilombolas, uma professora e servidores públicos da cidade. “São três pessoas da mesma família, que é a mãe, o filho e a cunhada, e mais duas pessoas de outra família, que é pai e mãe, e mais duas pessoas de outra família, que é mãe e filho”.

As vítimas foram identificadas. Veja quem são elas.

O prefeito se emocionou ao pedir prudência nas rodovias.

“Eu peço ao público, quem pega as rodovias, muito cuidado. Foi um acidente de uma imprudência, matou 12 pessoas, tudo do nosso município. O Tocantins está chorando, são pessoas amigas, pessoas que precisavam do poder público para estar indo e retornando para o seu município. Aí no retorno acontece uma tragédia dessa. Por que? Por imprudência de alguém, de um caminhoneiro que invadiu a pista contrária e bateu de frente”.

Van da Prefeitura de Almas ficou com a frente completamente destruída

Reprodução/TV Anhanguera

Waguinho também informou que o objetivo da prefeitura é fazer um velório coletivo, mas que a escolha é da família das vítimas.

“Tem uns que vão ser velados na igreja evangélica, outros na Igreja Católica. Os quilombolas, eu acho que serão velados na residência deles. A gente ainda está em conversação porque os familiares deles também estão em Palmas, em tratamento, A gente já mandou buscar”, disse ele.

O corpo de uma das vítimas será enterrado no Pará. Segundo o prefeito, a pessoa morava em Almas desde 2014, mas a mãe prefere que o sepultamento seja feito no estado paraense. A prefeitura está providenciando o transporte da mulher até Almas para fazer o reconhecimento do corpo, para depois encaminhá-lo ao local do enterro.

Caminhão e van bateram de frente durante acidente no sudeste do Tocantins

Reprodução/TV Anhanguera

A van envolvida no acidente foi comprada em 2018 para transportar pacientes para Palmas. Além disso, o município conta com cinco veículos que fazem o trajeto de Almas até a capital para resolver questões de saúde.

“A van era assegurada e a gente já entrou em contato com a seguradora para estar enviando outra para continuarmos as viagens”.

As causas do acidente

Testemunhas disseram à Polícia Militar que o caminhão teria tentado fazer uma ultrapassagem quando bateu de frente com a van que estava na faixa contrária. Segundo o major Anísio Vaz, subcomandante do Batalhão Rodoviário Estadual, há duas versões das causas do acidente. “A primeira versão seria de que o veículo da frente teria sinalizado pra que ele ultrapassasse, apesar de ser uma região de proibição de ultrapassagem. E a outra versão seria de que ele teria frenado bruscamente para não colidir com o veículo da frente, invadindo a pista contrária e vindo a colidir com a van.”

De acordo com o Corpo de Bombeiros e a PM, um casal estava no caminhão. Eles foram levados para o hospital com ferimentos leves e liberados após atendimento. Um advogado do motorista informou que ele deve se apresentar à polícia assim que possível pra prestar esclarecimentos.

Os bombeiros informaram também que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado.

Local do acidente entre van e caminhão que matou 12 pessoas

Arte/g1

Acidente entre caminhão e van provocou a morte de 12 pessoas, no Tocantins

Reprodução/TV Anhanguera

