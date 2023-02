Prefeito de Aracaju tira licença do cargo por 10 dias

A informação foi divulgada pela Prefeitura de Aracaju. Nesta sexta-feira (17), o prefeito Edvaldo Nogueira tirou licença do cargo durante 10 dias por motivo de férias. A informação foi divulgada pela Prefeitura de Aracaju.

Com o afastamento temporário do gestor, assume o comando da prefeitura, o presidente da Câmara de Vereadores de Aracaju, Ricardo Vasconcelos. A transmissão do cargo também ocorreu nesta sexta.

Edvaldo informou que vai viajar para o exterior durante esse período de descanso.

pappa2200