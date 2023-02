Prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable é atacado por pitbull

Ataque ocorreu quando Drable ajudava um vizinho que estava sendo atacado pelo próprio cachorro. Homem teve parte do braço direito dilacerado. Rodrigo Drable sofreu vários ferimentos pelo corpo.

Arquivo pessoal

O prefeito de Barra Mansa (RJ), Rodrigo Drable, foi atacado por um cão da raça pitbull na noite de sexta-feira (24).

Segundo a prefeitura, Drable estava em casa, no bairro Jardim Alice, quando escutou gritos de socorro de um vizinho, que estava sendo atacado pelo próprio cachorro.

Na tentativa de interromper os ataques, Drable também acabou sendo mordido pelo animal.

O prefeito e o vizinho conseguiram correr e chamar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O pitbull fugiu.

O homem teve parte do braço direito dilacerado e cortes profundos. Já Drable sofreu vários ferimentos pelo corpo. Os dois foram levados para a Santa Casa

A prefeitura disse, na manhã deste sábado (25), que o prefeito e o vizinho continuam internados na unidade médica. Procurada pelo g1, a Santa Casa informou que o estado de saúde dos dois é estável.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Ufficio Stampa