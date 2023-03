Prefeito de Lagoa da Confusão decreta situação de emergência após rios inundarem zona rural

Indígenas que vivem em aldeias foram os mais afetados. Algumas casas na área urbana também foram atingidas e cartão postal da cidade foi interditado. Prefeitura decreta situação de emergência em Lagoa da Confusão após alagamento

Em Lagoa da Confusão, na região oeste do estado, a prefeitura decretou situação de emergência depois que rios e lagos da região transbordaram. A população mais afetada foi a que vive na zona rural, inclusive, aldeias indígenas. Algumas casas na área urbana também foram atingidas.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

O decreto publicado o prefeito Thiago Soares (DEM) nesta sexta-feira (24) afirma que o município foi afetado pelo grande volume de chuva registrado nas últimas semanas. Um comitê crise foi formado para acompanhar toda situação.

Devido à enchente não é possível ver mais a região da orla da cidade, quem tem a lagoa como cartão postal, porque tudo foi coberto pela água. Segundo o município, também houve rompimento de um cabo de energia e por isso toda a área do Bosque da Lagoa foi interditado.

Áreas rurais da cidade ficaram debaixo d’água

Reprodução

O secretário de Meio Ambiente Maxwell Viana explicou que além da lagoa, o grande volume de chuva também fez o rio Urubu transbordar, assim como outros córregos e lagos na região da Ilha do Bananal.

Indígenas de aldeias da região estão sendo retirados, mas o secretário ainda não tem um balanço de quantos foram afetados.

LEIA TAMBÉM

Acostamento desmorona após alagamento e trânsito na BR-226 é interrompido no Tocantins

Nível do rio Lontra diminui, mas ruas de Araguanã continuam inundadas após chuvas; veja vídeo

Na área urbana, pousadas próximas da orla e algumas casas construídas em uma área mais baixa que não é legalizada pelo município foram afetadas. Um vídeo publicado nas redes sociais mostra uma mulher cozinhando dentro de uma casa alagada.

O secretário informou que a Defesa Civil esteve no local, mas os moradores se recusaram a sair.

Orla da cidade foi interditada após lagoa transbordar

Ascom Prefeitura/Divulgação

Efeitos na região norte

As chuvas fortes registradas no estado também deixaram desabrigados na região norte do estado. Em Araguanã, mais de 20 famílias, quase 70 pessoas, ficaram desabrigadas ou desalojadas ao longo da última semana depois de o nível do rio lontra subiu mais de seis metros.

A água também se acumulou às margens da BR-226 e causaram o rompimento da pista.

Neste fim de semana a previsão continua sendo de chuva para a região norte do estado e Bico do Papagaio. Um alerta de nível amarelo foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) com previsão de até 50 milímetros de chuva e ventos fortes.

Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.

Vittorio Rienzo