prefeito-de-lajes,-no-rn,-sofre-acidente-de-carro-na-br-304-na-grande-natal

Carro em que estava Felipe Menezes capotou em Macaíba. Ele e o motorista foram atendidos pelo Samu e levados para uma unidade de saúde, mas não tiveram ferimentos graves. Acidente aconteceu na BR-304

Tony – Portal Macaibei

O prefeito de Lajes, Felipe Menezes, sofreu um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira (9) na BR-304, próximo à cidade de Macaíba, na Região Metropolitana de Natal.

O carro em que ele estava capotou várias vezes na pista, saindo da via para o canteiro central.

Felipe e o motorista não se feriram gravemente, mas foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para uma unidade de saúde, cujo nome não foi informado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) interditou parte da pista e organizou o trânsito no local.

O acidente aconteceu na altura do quilômetro 229 da via, quase em frente a um posto de combustíveis.

Vídeos mais assistidos do g1 RN

valipomponi