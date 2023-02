Prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, é eleito presidente do Condesb

Ele foi escolhido por unanimidade para assumir o posto até então ocupado pela prefeita de Praia Grande (SP), Raquel Chini (PSDB), que concluiu o mandato nesta terça-feira (28). Prefeito de Mongaguá, Márcio Cabeça, é eleito novo presidente do Condesb

Divulgação

O prefeito de Mongaguá, no litoral de São Paulo, Márcio Melo Gomes (Republicanos), conhecido como Márcio Cabeça, foi eleito, por unanimidade, presidente do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Baixada Santista (Condesb) nesta terça-feira (28). Ele permanecerá no cargo por um ano, até que seja realizado novo pleito.

“Nós vamos trabalhar com muita dedicação, amor, responsabilidade e união com todos os prefeitos, conselheiros e a Agência Metropolitana [da Baixada Santista, a Agem]. Acho que a união vai fazer toda a diferença para levarmos os pleitos ao governo do estado”, disse o novo presidente do Condesb, que agradeceu a confiança por ter sido escolhido.

O Condesb é formado pelos nove prefeitos da Baixada Santista e representantes do governo estadual. O objetivo é tratar de assuntos de interesse regional. Antes de Cabeça, o cargo era ocupado pela prefeita de Praia Grande (SP), Raquel Chini (PSDB).

A eleição para o novo mandato aconteceu em reunião virtual às 10h. José Police Neto, subsecretário de Assuntos Metropolitanos, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação, foi escolhido como vice-presidente.

Outras pautas discutidas

Além da eleição, durante a reunião virtual foi aprovada a formação de um grupo de trabalho na Câmara Temática de Mobilidade e Logística para discutir e elaborar a proposta de criação de um “observatório” para acompanhamento do Plano Regional de Mobilidade Sustentável e Logística (PRMSL/BS).

Também foram aprovadas contribuições do Plano Regional de Adaptação e Resiliência Climática da Baixada Santista e a continuidade das atividades do grupo de trabalho dentro da Câmara Temática de Meio Ambiente e Saneamento.

