Prefeito de Natal nomeia nova secretária de Turismo

Ohana Costa Fernandes foi oficializada como nova titular da pasta nesta sexta-feira (3). Ohana Fernandes, nova secretária de Turismo de Natal

Redes sociais

O prefeito de Natal, Álvaro Dias (PSDB), nomeou a nova secretária de Turismo de Natal nesta sexta-feira (3). Ohana Costa Fernandes é empresária do setor e diretora de uma agência de turismo.

Ela substitui Fernando Fernandes, que tinha sido exonerado no dia 7 de dezembro do ano passado para assumir um cargo em uma empresa de comunicação da capital potiguar. Desde então, a cadeira estava vaga.

Na mesma edição do Diário Oficial, o prefeito exonerou 15 servidores comissionados da Secretaria de Turismo.

Porém, pelo menos duas servidoras já foram reconduzidas aos cargos. É o caso da secretária adjunta Christiane de Araújo Alecrim, que estava no comando da pasta desde a exoneração de Fernando Fernandes.

Além dela, Márcia de Souza Gondim foi exonerada e renomeada para o cargo de diretora do Departamento de Planejamento Turístico.

Veja os vídeos mais assistidos no g1 RN

Vito Califano