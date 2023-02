Publicação foi feitas nas redes sociais do prefeito nesta terça-feira (7). Isael ainda não se pronunciou sobre o caso. Prefeito de Pindamonhangaba faz transmissão ao vivo pelo celular enquanto dirige

O prefeito de Pindamonhangaba (SP), Isael Domingues, fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta terça-feira (7), usando o celular enquanto dirigia (veja vídeo acima).

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o uso de celular ao volante é considerado infração gravíssima. Caso seja autuado, o motorista pode receber multa de R$ 293,47, além de sete pontos anotados na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

No vídeo postado nas redes sociais do prefeito, Isael fala sobre segurança no trânsito, número de acidentes fatais na cidade e sobre a unificação dos radares para limitar a velocidade a 50 km/h.

Prefeito de Pindamonhangaba, Isael Domingues, faz transmissão ao vivo pelo celular enquanto dirige; infração de trânsito é gravíssima.

Durante a transmissão, ele aparece fazendo manobras, aparentemente com apenas uma mão ao volante e diversas vezes olha para o celular para falar. No vídeo, o prefeito ainda faz um apelo para que os motoristas sejam conscientes no trânsito.

“A gente pede que as pessoas tenham mais responsabilidade na hora de dirigir, cautela na hora de dirigir, para as pessoas respeitarem mais as leis de trânsito. Isso é muito importante para que a gente evite multas”, disse no vídeo, enquanto dirigia e fazia a transmissão no celular.

Isael finaliza a transmissão pedindo que os moradores redobrem os cuidados no trânsito e dizendo que as mudanças são para zelar pela vida.

“Peço aos condutores, redobrem a segurança, redobrem os cuidados, para que a gente não tenha que se amargurar com o dissabor de atropelar alguém ou causar algum dano à vida de alguma pessoa. A gente está zelando mais pelo cuidado com a vida e isso é o que importa”, diz no vídeo.

Nos comentários da publicação, os seguidores comentam sobre a conduta do prefeito, criticando o fato dele estar dirigindo e usando o celular.

Um internauta diz: “Como um prefeito de uma cidade como Pindamonhangaba está dirigindo e ao mesmo tempo falando no celular”. Outro comenta “Mas pode mexer no celular enquanto está dirigindo? Vai tomar multa”.

Na postagem, um seguidor comentou sobre o uso das mãos ao volante: “Parece que o senhor está dirigindo com uma mão só, cuidado para não ser multado”, diz.

Veja o vídeo na íntegra:

Íntegra: Prefeito de Pindamonhangaba faz transmissão ao vivo pelo celular enquanto dirige

