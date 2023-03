Prefeito de Rio Grande e presidente da Câmara são condenados por improbidade administrativa

Fábio Branco e Júlio César Pereira da Silva, ambos do MDB, devem ficar oito anos sem ocupar cargos públicos. Políticos afirmam que vão recorrer da decisão judicial. Denúncia afirma que vereador ocupou cargo comissionado, indicado pelo prefeito, sem exercer função. Vereador Júlio César Pereira da Silva (MDB) e prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (MDB)

Richard Furtado/PMRG

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco (MDB), e o presidente da Câmara Municipal, vereador Júlio César Pereira da Silva (MDB), foram condenados, na quinta-feira (9), por improbidade administrativa. Conforme a denúncia, Branco nomeou Júlio César para um cargo comissionado na Procuradoria-Geral do Município (PGM). No entanto, segundo o Ministério Público, o servidor não cumpriria as funções do cargo e ainda trabalhava como advogado particular em processos nos quais a prefeitura estava envolvida.

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça determina que ambos os políticos fiquem oito anos sem ocupar cargos públicos. Os réus podem recorrer da decisão.

Nas redes sociais, Fábio Branco afirma que vai recorrer da decisão. “Jamais permitiria que qualquer servidor recebesse sem prestar serviço para o município”, escreve. Leia a publicação abaixo.

Já o vereador Júlio César Pereira da Silva afirma, por meio de nota, que também vai recorrer da decisão. O político afirma que “sempre desenvolveu todas as atividades inerentes ao cargo e determinadas pelo prefeito Fábio Branco”. Leia o comunicado abaixo.

O caso julgado é referente aos anos de 2009 a 2012, quando Fábio Branco ocupou a prefeitura de Rio Grande pela primeira vez. Além de prefeito do município do Sul do estado, o político é presidente do MDB gaúcho.

Em 2020, Branco foi novamente eleito prefeito de Rio Grande, com 44,5% dos votos. No final de 2022, Júlio César foi eleito presidente da Câmara Municipal.

Processo

Branco e Júlio César já haviam sido condenados em 2020, quando o processo tramitava na 1ª Vara Cível de Rio Grande. Procuradores do município, ouvidos como testemunhas na ação, afirmaram que Júlio César nunca prestou serviços junto à PGM.

A denúncia sustenta que Fábio Branco determinava a anotação de efetividade do político no cargo que não exercia. Em depoimento, o prefeito alegou “ter nomeado Júlio César para sua assessoria pessoal e para que atuasse no Gabinete do Prefeito”. No julgamento de 2020, a juíza Aline Zambenedetti Borghetti disse que o depoimento de Branco evidenciava a ausência de atuação do vereador na Procuradoria e que não havia comprovação do trabalho do hoje vereador como assessor do prefeito.

Nota de Fábio Branco:

“Respeito a decisão do magistrado, mas a recebo com indignação e surpresa. Em toda minha vida, sempre valorizei muito o trabalho. Jamais permitiria que qualquer servidor recebesse sem prestar serviço para o Município. Por isso, vamos recorrer da decisão. Tenho certeza de que os argumentos sólidos e verdadeiros apresentados por nossa defesa serão acolhidos na instâncias superiores da Justiça.”

Nota de Júlio César Pereira da Silva:

“A respeito da notícia sobre decisão do Tribunal de Justiça, a assessoria esclarece:

A referida ação civil pública se trata de lamentável equívoco. Cabe explicar, novamente, que durante o exercício do cargo em comissão Julio Cesar sempre desenvolveu todas as atividades inerentes ao cargo e determinadas pelo prefeito Fábio Branco, que à época também governava o município.

Independente desta decisão, acreditamos até o fim na imparcialidade da Justiça. Sendo assim, haverá recurso, a fim de restabelecer a verdade e obter a justiça plena”.

VÍDEOS: Tudo sobre o RS

pappa2200