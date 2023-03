Prefeito de São José dos Campos sanciona aumento nos salários dos secretários municipais

Medida foi publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (24), um dia após aprovação do projeto na Câmara de vereadores. Paço em São José dos Campos

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), sancionou o aumento de 5% nos salários dos secretários municipais. O salário dos agentes políticos passa de R$ 14.739,68 para R$ 15.476,66 – o que gera impacto de R$ 172 mil aos cofres públicos.

A sanção foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (24), um dia após os vereadores aprovarem o projeto apresentado pela Mesa Diretora na Câmara. Na votação, seis vereadores foram contra:

Amélia Naomi (PT);

Dr. José Claudio (PSDB);

Dulce Rita (PSDB);

Juliana Fraga (PT);

Thomaz Henrique (Novo);

Walter Hayashi (PSC).

A medida estende ao grupo de agentes políticos o mesmo reajuste de 5% aprovado em fevereiro aos servidores. Segundo a legislação municipal, o Executivo deve encaminhar aos vereadores projeto de lei com reposição sempre que a inflação atingir 5%.

O último gatilho salarial aplicado aos servidores e secretários havia sido em abril de 2022. Desde então, a inflação acumulada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, foi de 3,86%.

A administração municipal considera o Índice de Preços ao Consumidor da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (IPC-Fipe) que, no período de abril de 2022 a fevereiro de 2023, teve alta acumulada de 5,3%.

