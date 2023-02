Prefeito de Tombos participou de sessão da Câmara após ter atropelado jovem no interior do RJ

Bianca Florindo, de 28 anos, chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu e morreu; Tiago Dalpério fugiu do local do acidente. Ele prestou depoimento à Polícia Civil, que investiga o caso. Prefeito de Tombos em sessão na Câmara logo após atropelar e matar jovem no RJ

Reprodução/Facebook

O prefeito de Tombos, Tiago Pedrosa Lazzaroni Dalpério, chegou a participar de uma sessão na Câmara Municipal logo após atropelar Bianca Florindo, de 28 anos, na noite de quarta-feira (1º). A jovem chegou a ser levada para uma unidade de saúde, mas não resistiu e morreu.

A Polícia Militar (PM) registrou o Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso às 19h40. O acidente ocorreu na RJ-220, em Porciúncula, perto do município mineiro.

A sessão da Câmara começou 19h30 e foi transmitida ao vivo em uma rede social do Legislativo. O prefeito Tiago Dalpério compõe a mesa 18 minutos depois do começo da reunião. No discurso, ele falou apenas sobre o início do período da Casa, de obras na cidade e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar ali.

Tiago Dalpério, prefeito de Tombos

Reprodução/Rede Social

O g1 tentou contato com a Prefeitura de Tombos por telefone, mas as ligações não foram atendidas. A reportagem também procurou o Executivo por e-mail e aguarda retorno. O prefeito não foi localizado pela equipe até a última atualização desta matéria.

Pedido por justiça toma conta das redes sociais de Tombos

#JustiçaPorBianca

g1

Após a morte de Bianca Florindo, internautas invadiram as redes sociais da Prefeitura e do prefeito Tiago Dalpério pedindo #JustiçaPorBianca. Em alguns dos casos, outros falaram que “que omissão de socorro é crime”.

De acordo com a Polícia Civil, um inquérito foi instaurado para apurar o caso. A perícia foi realizada no local e o carro envolvido no acidente foi apreendido. As investigações estão em andamento.

O atropelamento

Bianca Maria Almeida Florindo morreu atropelada na quarta-feira (1º)

Reprodução/Redes Sociais

Bianca Maria Almeida Florindo morreu após ser atropelada pelo prefeito de Tombos. A jovem chegou a ser levada para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na RJ-220, entre os municípios de Porciúncula e Natividade.

Policiais militares estavam em patrulhamento pela rodovia quando viram a moto e a vítima no chão, e pararam para ajudá-la, mas, repentinamente, ainda de acordo com a polícia, ela foi atropelada pelo veículo que passou “em alta velocidade”, e seguiu viagem.

Tiago Dalpério compareceu à delegacia para prestar depoimento acompanhado de uma advogada no início da madrugada desta quinta-feira (2).

valipomponi