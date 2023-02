Prefeito de Tombos se manifesta após morte de jovem atropelada no interior do RJ: ‘Precoce perda’

Na tarde de sexta-feira (3), manifestantes percorreram as principais ruas da cidade mineira e parou em frente à sede da Prefeitura. Bianca Florindo, de 28 anos, morreu na última quarta-feira (1º), entre os municípios de Porciúncula e Natividade. Prefeito de Tombos em sessão na Câmara logo após atropelar e matar jovem no RJ

O prefeito de Tombos, Thiago Dalpério, se manifestou na manhã deste sábado (4) sobre a morte de Bianca Florindo, de 28 anos, que morreu após ter sido atropelada pelo chefe do Executivo na RJ-220, em Porciúncula, perto do município da Zona da Mata.

Em publicação feita nas redes sociais, o prefeito lamentou a morte da jovem e explicou que “imediatamente após tomar conhecimento acerca dos fatos, se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial competente e prestou esclarecimento sobre os mesmos”.

Por fim, o prefeito prestou condolências à família e amigos da jovem e disse que a morte de Bianca é precoce e irreparável.

O caso é investigado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Manifestação

Na tarde de sexta-feira (3), manifestantes percorreram as principais ruas da cidade mineira e pararam em frente à sede da Prefeitura. “Queremos Justiça” e “Justiça” foram alguns dos gritos. Veja o vídeo acima.

“A indignação de vocês é tão quanto a minha. Sei que é. Minha filha era muito amada. Somos da paz. Não toquem a mão em nada na Prefeitura. Não toquem em vidro, em nada. Estamos aqui pacificamente”, disse a mãe da jovem durante discurso, Neuza Florindo.

O atropelamento

Bianca Maria Almeida Florindo morreu na noite de quarta-feira (1º) após ser atropelada pelo prefeito de Tombos. A jovem chegou a ser levada para a Unidade Mista de Saúde, mas não resistiu aos ferimentos. O acidente ocorreu na RJ-220, entre os municípios de Porciúncula e Natividade.

Policiais militares estavam em patrulhamento pela rodovia quando viram a moto e a vítima no chão, e pararam para ajudá-la, mas, repentinamente, ainda de acordo com a polícia, ela foi atropelada pelo veículo que passou “em alta velocidade”, e seguiu viagem.

Tiago Dalpério compareceu à delegacia para prestar depoimento acompanhado de uma advogada no início da madrugada de quinta-feira (2). Um inquérito foi instaurado para apurar o caso e as investigações estão em andamento.

Ida à Câmara

Após o atropelamento, o prefeito de Tombos chegou a participar de uma sessão na Câmara Municipal. A Polícia Militar (PM) registrou o Boletim de Ocorrência (BO) sobre o caso às 19h40 do dia.

A sessão da Câmara começou 19h30 e foi transmitida ao vivo em uma rede social do Legislativo. Tiago Dalpério compõe a mesa 18 minutos depois do começo da reunião. No discurso, ele falou apenas sobre o início do período da Casa, de obras na cidade e agradeceu a Deus pela oportunidade de estar ali.

Em nota, a Câmara Municipal de Tombos se “solidarizou e manifestou o mais profundo pesar aos familiares de Bianca Florindo”.

