Prefeito e vice de Tubarão, em SC, são presos em operação que investiga corrupção em esquema de lixo

Joares Ponticelli é o sétimo chefe do executivo municipal catarinense preso na operação Mensageiro. Também são investigados crimes fraude em licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prefeito de Tubarão

Reprodução/Redes Sociais

O prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli (PP), e o vice Caio Tokarski (União Brasil) foram presos pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) nesta terça-feira (14). Investigado na Operação Mensageiro, que apura esquema de corrupção na coleta de lixo em Santa Catarina, Ponticelli é o sétimo chefe de executivo municipal detido na ação.

O objetivo da investigação é apurar também a suspeita de fraude em licitação, organização criminosa e lavagem de dinheiro no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina. A ação está em sigilo e já ocorreu no Vale do Itajaí, Sul catarinense e Norte.

Ao todo, nesta manhã também são cumpridos oito mandados de busca e apreensão no Estado, em especial em Tubarão, cidade localizada no Sul catarinense com 106 mil habitantes.

Prefeito de Tubarão, Ponticelli já foi deputado estadual e chegou a presidir a Federação Catarinense de Municípios (Fecam). Já Tokarski é advogado e suplente de deputado federal. O g1 SC não conseguiu contato com a defesa dos políticos presos.

A prefeitura do município se manifestou em nota onde informou que o prefeito e o vice acompanharam na prefeitura a ação dos agentes e prestaram todos os esclarecimentos solicitados. O documento diz ainda que o expediente na administração municipal segue normalmente (confira a íntegra da nota no fim da reportagem).

Operação

Deflagrada no ano passado, a ação já teve duas fases anteriores. A primeira ocorreu no início de dezembro, com quatro prefeitos presos, tomada de depoimentos e buscas por documentos. Já a segunda foi deflagrada no início deste mês.

Somente na primeira fase foram apreendidos R$ 1,3 milhão de reais em espécie localizados nas residências e locais de trabalho dos alvos investigados. Segundo o MPSC, as ações desta terça têm base depoimentos de testemunhas, investigados e provas coletadas ao longo das ações.

Outros presos

Marlon Neuber (PL), de Itapoá;

Antônio Ceron (PSD), prefeito de Lages;

Luiz Henrique Saliba (PP), de Papanduva;

Deyvison Souza (MDB), de Pescaria Brava;

Vicente Corrêa Costa (PL), de Capivari de Baixo;

Antônio Rodrigues (PP), de Balneário Barra do Sul.

Desde que foi deflagrada, o Ministério Público de Santa Catarina cumpriu 120 mandados de busca e apreensão e 22 mandados de prisão. Todos os políticos seguem detidos. Além do Gaeco, participam da ação a Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos Jurídicos do MPSC, que atua, em conjunto o Grupo Anti-Corrupção do Ministério Público (Geac).

Operação Mensageiro

O que diz a prefeitura de Tubarão

Confira a íntegra da nota:

A Prefeitura de Tubarão, por meio do Gabinete do Prefeito/Departamento de Comunicação, informa que desde o início da manhã desta terça-feira (14), o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) e o Grupo Especial Anticorrupção (GEAC) do Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) cumpriram mandados de busca e apreensão, nos gabinetes do prefeito e vice-prefeito de Tubarão, no Paço Municipal.

O prefeito Joares Ponticelli e o vice-prefeito Caio Tokarski acompanharam na prefeitura a ação dos agentes e prestaram todos os esclarecimentos solicitados. Após foram conduzidas pelos agentes a Florianópolis, onde serão ouvidos pelo Poder Judiciário em audiência de custodia, no início da tarde.

Conforme informou em nota o Ministério Público de Santa Catarina as ordens judiciais expedidas pelo TJSC e cumpridas nesta manhã fazem parte da 3ª fase da Operação Mensageiro que apura suspeita de fraude no setor de coleta e destinação de lixo em diversas regiões de Santa Catarina.

A operação ocorre em segredo de justiça por determinação legal, e tanto o prefeito como o vice-prefeito não foram informados oficialmente o motivo pelo qual foram conduzidos. Ambos ja constituíram advogado que os acompanharão nas audiencias em Florianópolis.

O expediente na prefeitura de Tubarão segue normal esta tarde. Os gestores da prefeitura reiteram o compromisso de atender a todas as determinações e prestar todo apoio às investigações promovidas pelo Ministério Público de Santa Catarina.

Vito Califano