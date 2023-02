prefeito-entrega-chaves-da-cidade-a-rei-momo-e-rainha-do-carnaval-e-abre-festejos-em-natal

Baile de Máscaras aconteceu nesta quinta-feira (16) no Polo Petrópolis, com milhares de potiguares reunidos e shows musicais. Festa marcou início oficial do carnaval na capital. Festa marca a abertura do Carnaval de Natal 2023

O carnaval em Natal começou oficialmente nesta quinta-feira (16) com o tradicional Baile de Máscaras no Largo do Atheneu, na Zona Leste da cidade (veja galeria de fotos mais abaixo).

No evento, o prefeito da capital potiguar, Álvaro Dias (PSDB), entregou as chaves da cidade ao Rei Momo, Allan Almeida, e à Rainha do Carnaval, Lívia Pacheco.

Milhares de potiguares compareceram ao Largo do Atheneu, também chamado de Polo Petrópolis, um dos seis que receberão shows em Natal nos festejos de carnaval.

O evento contou com shows de Khrystal e Juliana Linhares, Orquestra Popular Bomba do Hemetério e Maestro Forró e Frevo do Xico. Confira aqui a programação completa de todos os polos em Natal.

Após dois anos sem festas de carnaval por conta de períodos mais críticos da pandemia da Covid, muitos dos foliões comemoraram o retorno dos festejos de rua.

“Não pode faltar adereço, não pode faltar nada. Graças a Deus todo mundo com saúde, tomando vacina. Todo mundo vacinado aqui”, disse uma foliã (veja reportagem acima). “Dois anos parado, aquela tristeza, e hoje eu estou vendo que o carnaval de Natal surgiu de novo”, reforçou outro.

O prefeito Álvaro Dias disse que a população de Natal atendeu aos chamados para prévias e para o carnaval na cidade.

“A mim até surpreendeu, depois de dois anos sem essa festa. Mas esse carnaval provou que o povo de Natal gosta do carnaval. Acorreu aos chamados, às prévias, aos bloquinhos. Muita gente nas ruas, inclusive aqui na abertura do carnaval você vê a multidão que está participando, provando que o povo de Natal gosta de carnaval”, disse.

