Prefeito promete circulação de nova frota de ônibus em Ribeirão Preto, SP, a partir de julho

Segundo Duarte Nogueira (PSDB), são 50 novos veículos com ar-condicionado, wi-fi, carregador de celular e suspensão a ar. Troca de coletivos deve ser completa até 2024, segundo projeto de lei. Novos ônibus vão rodar em Ribeirão Preto em julho, diz prefefeito

O prefeito de Ribeirão Preto (SP), Duarte Nogueira (PSDB), prometeu, em vídeo divulgado na noite desta terça-feira (24), que a nova frota de ônibus do transporte público municipal começa a circular na cidade em julho.

Segundo o chefe do Executivo, na primeira fase da troca da frota, serão 50 novos veículos com ar-condicionado, suspensão a ar, wi-fi e carregador de celulares. A previsão é de que 150 estejam em circulação até o final do ano.

A troca da frota é um dos pontos previstos no projeto de lei que autoriza um repasse milionário da prefeitura ao Consórcio PróUrbano, que gerencia o transporte público da cidade.

No documento, a exigência da prefeitura para que o repasse de ao menos R$ 70 milhões aconteça era a troca total da frota entre 2023 e 2024.

