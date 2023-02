Prefeitos entregam ao Ministério da Saúde reivindicações de recursos para a região de Presidente Prudente

Ministra Nísia Trindade recebeu os representantes do Oeste Paulista, na tarde desta quarta-feira (15), em Brasília (DF). Um dos temas em pauta foi a situação alarmante da dengue. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, recebeu em Brasília (DF) prefeitos da região de Presidente Prudente (SP) na tarde desta quarta-feira (15)

Representantes do Oeste Paulista reuniram-se na tarde desta quarta-feira (15) com a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a quem entregaram uma lista de reivindicações para o setor na região de Presidente Prudente (SP).

Eles solicitaram recursos e veículos para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), serviços de telemedicina e aquisição de equipamentos de dedetização para o combate à dengue.

Segundo o Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista (Ciop), que é formado por 29 municípios, as solicitações referem-se a problemas recorrentes na região de Presidente Prudente, como o avanço da dengue.

O encontro no Ministério da Saúde, em Brasília (DF), teve a participação dos prefeitos de Adamantina (SP), Márcio Cardim, que preside a Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista (Amnap), de Álvares Machado (SP), Roger Gasques, que é o presidente do Ciop, de Pirapozinho (SP), Lucas Padovan, de Presidente Prudente (SP), Ed Thomas, que também preside a União dos Municípios do Pontal do Paranapanema (Unipontal), de Presidente Venceslau (SP), Bárbara Vilches, e de Tarumã (SP), Oscar Gozz, que é o presidente do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema (Civap).

Segundo Ed Thomas, também foi solicitado o aumento do repasse de dinheiro pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o Hospital de Esperança, o antigo Hospital Regional do Câncer, em Presidente Prudente.

Ainda de acordo com o presidente da Unipontal, também foram discutidos com a ministra o piso salarial da enfermagem, a fila de espera das cirurgias eletivas e a situação alarmante da dengue na região.

Os prefeitos também reivindicaram mais leitos de internações hospitalares e relataram à ministra o problema da demora nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

“Essa reunião proporcionou o quê? A gente expor as principais dificuldades na área da saúde da nossa região para a nova ministra, apresentar também a iniciativa do consórcio em relação à telemedicina. Buscamos aí soluções principalmente para atender os pequenos municípios nas especialidades. Também falamos das dificuldades que nós temos com relação às filas de espera nas UPAs. Para atendimento via Cross [Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde], para ver se o Ministério da Saúde pode fazer alguma intervenção com relação a isso, e também pontuamos as questões das dificuldades com relação à dengue na região. Se o ministério pode de alguma forma estar auxiliando nisso. No tocante geral, foi isso daí, a apresentação dos consórcios, tanto do Ciop como também do Civap, para que o ministério possa usar os consórcios como canal de entrega de serviço na área da saúde”, disse o presidente do Ciop, Roger Gasques.

O g1 solicitou um posicionamento oficial do Ministério da Saúde sobre o assunto, mas até o momento desta publicação não recebeu resposta.

